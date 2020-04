Toàn bộ phim Marvel dời lịch chiếu, Disney tái xuất xưởng 'Mulan'

Những nhà phân tích tình hình phim ảnh năm nay đưa ra nhận định, cuộc chơi của "ông lớn" Disney cũng như Warner Bros., Universal... trên "đấu trường" phim ảnh đã bước sang tình thế khác - đó là chính thức "đấu" nhau trong nửa còn lại của năm 2020. Tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19 khiến cho Disney lựa chọn bước đi khôn ngoan trong cuộc đấu đó: dời lịch ra mắt cả 6 phim siêu anh hùng Marvel, đồng thời không để phim Mulan bị "ngâm" quá lâu.

Việc dời chiếu Black Widow, bom tấn mở màn cho MCU giai đoạn 4 đã khiến cho 5 tác phẩm sau đó cũng phải dời lịch theo. Cụ thể, bom tấn thứ hai là The Eternals dời chiếu từ tháng 11.2020 sang ngày 12.2.2021, bom tấn thứ ba là Shang-Chi and the legend of the Ten Rings bị hoãn sản xuất trong tháng 3 khiến cho lịch xuất xưởng trễ hạn là ngày 7.5.2021, bom tấn thứ tư là phần tiếp theo của Spider-Man: Far From Home được đặt lịch chiếu là ngày 16.7.2021, bom tấn thứ năm Doctor Strange in the Multiverse of Madness dời lịch từ 5.5.2021 sang 5.11.2021 và cuối cùng là Thor: Love and Thunder sẽ ra mắt vào 18.2.2022.