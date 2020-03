'Mulan' bị tẩy chay trên IMDb, hoãn chiếu toàn thế giới

Theo như cập nhật mới nhất trên trang tổng hợp thông tin phim ảnh IMDb, tính đến sáng 13.3 (giờ Việt Nam), "con cưng" của hãng Disney là Mulan (tựa Việt: Hoa mộc lan) bản live-action (người đóng) đã bị "dập" tơi bời bởi những khán giả tẩy chay phim này.

Được chỉ đạo bởi nữ đạo diễn Niki Caro, tác phẩm làm lại từ bản phim cùng tên năm 1998 kể về nàng Hoa Mộc Lan (Lưu Diệc Phi đóng) phải tòng quân thay cha già đi đánh trận, bảo vệ bờ cõi nước nhà. Tác phẩm làm lại bản người đóng đầu tiên được dán nhãn 13+ này của Disney có nhiều thay đổi về cốt truyện, nhân vật so với tác phẩm gốc.

Bộ phim được lên lịch phát hành tại thị trường phim ảnh xứ cờ hoa ngày 27.3 tới và cũng vừa có lịch chiếu ra mắt phim ở nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) ngày 10.3 (giờ địa phương). Việc Disney hủy lịch phát hành của Mulan không chỉ trên thị trường nội địa, các nước khác thuộc khu vực Bắc Mỹ mà còn ở rất nhiều nơi trên thế giới.

Trước đó, hãng Universal cũng đã lùi lịch ra mắt tác phẩm thứ 25 của thương hiệu hành động James Bond là No time to die từ tháng 4 sang tháng 11 và hủy tour ra mắt ở Trung Quốc. Cùng chung cảnh ngộ với Mulan , No time to die là các phim Fast & Furious 9 (dời một năm phát hành, ngày ra mắt là 2.4.2021), A Quiet Place 2 ( Paramount vẫn chưa cho biết lịch mới)...