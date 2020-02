Marvel chiêu mộ sao châu Á

Kể từ khi tác phẩm Black Panther (2018) của đạo diễn Ryan Coogler đạt hơn 1,34 tỉ USD phòng vé toàn cầu và nhận đề cử Oscar Phim hay nhất, Marvel nhận thấy tiềm năng để xây dựng tiếp những tác phẩm siêu anh hùng đa sắc tộc. Sau Black Panther, “ông lớn” Disney làm tiếp tác phẩm toàn sao châu Á hoặc gốc Á như The Eternals (dự kiến ra mắt 4.11.2020), Shang Chi and the Legend of the Ten Rings (gọi tắt là Shang Chi, dự kiến ra mắt 12.2.2021). The Eternals do nữ đạo diễn gốc Trung Quốc là Chloé Zhao chỉ đạo, tham gia trong phim còn có diễn viên đến từ châu Á như nam diễn viên Ma Dong Seok (từng đóng trong phim kinh dị Train to Busan). The Eternals là tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đa quốc tịch gồm Mỹ, Anh, Ireland...