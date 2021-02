Đạo diễn Victor Vũ ôm búp bê Kumanthong xuất hiện nơi công cộng gây xôn xao

Kumanthong là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. “Kuman” trong tiếng Thái cổ ám chỉ trẻ con nhỏ tuổi hay thai nhi. Còn “Thong” có nghĩa là vàng. Vì thế, Kumanthong có thể hiểu nôm na là “Em bé vàng” hay “Quỷ Linh Nhi”. Đây là một loại bùa ngải huyền bí được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như làm tăng sức mạnh của các thầy phù thủy, mang đến nhiều quyền lực cho chủ nhân, đặc biệt là may mắn và tài lộc, hay thậm chí là phá phách các đối thủ trong làm ăn, buôn bán. Ngoài Kumanthong, người Thái cũng nuôi cả Luk Thep. Về ý nghĩa, Luk Thep (thần nhi) và Kumanthong không khác nhau, được thờ để cầu may mắn, bình an, sức khỏe . Luk Thep được chế tạo như búp bê nhưng được đưa lên bàn thờ để thờ. Luk Thep được cho ăn mặc đẹp, thậm chí được bế bồng như người bạn. Vì vậy, không chỉ người lớn mà trẻ em có thể nuôi Luk Thep. Luk Thep được tạo ra để xóa bỏ khoảng cách giữa người và ma quỷ. Cũng như nhiều loại bùa ngải khác, công dụng của Kumanthong hay Luk Thep đều chỉ là những lời đồn thổi, lắm khi được phóng đại, qua những câu chuyện truyền miệng trong dân gian. Cho đến giờ, khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào về việc linh hồn con người vẫn tồn tại sau khi đã chết, hay sự linh nghiệm của các loại bùa chú trong giai thoại dân gian.