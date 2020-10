Đề cử MTV EMAs: Lady Gaga dẫn đầu, BTS và BlackPink theo sau

Ngày 6.10 vừa qua, MTV tung ra danh sách các đề cử cho giải Giải Âm nhạc châu Âu của MTV (MTV EMAs) với người dẫn đầu là Lady Gaga. Theo đó, "mẹ quái vật" có tên tại các hạng mục quan trọng như Nghệ sĩ xuất sắc nhất, Ca khúc hay nhất, Video hay nhất, Nghệ sĩ pop xuất sắc nhất hay Màn kết hợp xuất sắc nhất cùng một đề cử nhỏ Fan đông nhất. Rain on me - ca khúc bắt tay với Ariana Grande được xem là bản hit nâng tầm tên tuổi của 2 nữ nghệ sĩ này trong năm 2020. Hồi tháng 8.2020, Lady Gaga cũng thắng giải Video Music Awards (thuộc kênh MTV) với Rain on me.