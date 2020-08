Diễn viên Anh Thư tiết lộ lý do ‘đường ai nấy đi' với chồng cũ

Theo dõi câu chuyện của Huỳnh Săn , diễn viên Anh Thư thấy giống với câu chuyện trước đó của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi cô lên tiếng về lý do đổ vỡ hôn nhân trên sóng truyền hình. Diễn viên Tuyết nhiệt đới tâm sự: “Em rất chịu khó chia sẻ với chồng cũ nhưng anh ấy lại rất vô tư, anh ấy không thích chia sẻ. Hai vợ chồng không thường xuyên nói chuyện với nhau dù là những buổi nói chuyện linh tinh nên hai đứa em bị "chệch nhịp" dẫn tới chia tay. Tình trạng này của Huỳnh Săn nếu không kịp thời cứu vãn coi chừng giẫm vào vết xe của chị”. Nghe vậy, đạo diễn Lê Hoàng lên tiếng: “Những chia sẻ của Thư có thể có buồn nhưng cũng có rất nhiều chuyện vui, còn Săn có khi 10 lần chia sẻ với vợ có khi đến 9 lần là những chuyện buồn. Em gọi nó là chia sẻ nhưng người ta có thể gọi là thở than, thở than nhiều quá làm cho vợ chán". Sau khi lắng nghe những góp ý của dàn cố vấn, Huỳnh Săn đã đối mặt với bà xã. Cả hai giải đáp những thắc mắc về nhau và bày tỏ tình cảm trên sóng truyền hình.