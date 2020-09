Diễn viên gốc Việt được nhắm vai siêu anh hùng của Marvel

Park So Dam sinh năm 1991, là diễn viên trẻ của Hàn Quốc được khán giả biết đến nhiều thông qua vai diễn Ki Jung trong bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) - tác phẩm đoạt giải thưởng Oscar cho phim điện ảnh xuất sắc nhất năm 2019. Cô đã thể hiện thành công một nhân vật phụ nữ trẻ có tham vọng quá lớn và cuối cùng phải trả giá. Trước đó, Park So Dam cũng xuất hiện trong bộ phim kinh dị siêu nhiên The Priests vai Young Shin và Cinderella with four knights vai Eun Ha Won

Ảnh: Soompi