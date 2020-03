Tạp chí Vogue gọi Trần Đồng Lan là ‘con cưng’ mới của màn ảnh Mỹ

Trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm

Trần Đồng Lan là nhân vật chính trong bài viết dài vừa được đăng tải hôm 19.3 của Vogue. Tạp chí danh tiếng đã gọi sao nữ gốc Việt này là “con cưng” mới của màn ảnh nước Mỹ bởi cô ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả trẻ xứ cờ hoa. Còn nhớ, khi phần một của To All the Boys I Loved Before ra mắt vào mùa hè 2018, lúc ấy, khán giả còn quá xa lạ với cái tên Lana Condor cũng như vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt xinh xắn đậm chất Á đông của ngôi sao gốc Cần Thơ. Thế rồi, bằng diễn xuất tự nhiên, lối khắc họa tinh tế đời sống tình cảm của một nữ sinh mới lớn cùng hình ảnh trong sáng, dễ thương đã giúp nghệ sĩ trẻ chinh phục khán giả Mỹ. To All the Boys I Loved Before nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim mới được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix trong năm 2018. “Lana Condor đã làm nên một kỳ tích: Cô trở thành một ngôi sao trong vòng một đêm”, Vogue bày tỏ.

Theo Vogue, áo cardigan nữ tính, chân váy caro trẻ trung, bomber hồng... mà Lana Condor mặc trong phim được nhiều khán giả săn đón vì quá yêu thích nhân vật Lara Jean do cô thủ vai Ảnh: Netflix

Vogue giải thích rằng sau thành công vượt sức tưởng tượng của phần 1, cái tên Lana Condor chính thức trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội nước Mỹ. Ngôi sao sinh năm 1997 trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều khán giả tuổi teen. Từ trang Instagram chỉ có vỏn vẹn 100.000 người theo dõi, con số này đã nhanh chóng bùng nổ lên mốc 5,5 triệu và ở hiện tại, trang cá nhân của nữ diễn viên 23 tuổi đã gần chạm tới mốc 10 triệu người theo dõi. Tác phẩm do Trần Đồng Lan đóng chính được yêu thích đến nỗi những trang phục cô mặc trong phim nhanh chóng được nhiều nữ sinh săn đón và bắt chước phong cách ăn mặc của nhân vật Lara Jean.

Cũng theo Vogue, một người hâm mộ của ngôi sao gốc Việt thậm chí đã chi 7.000 USD (hơn 163 triệu đồng) để có thể ở cùng tầng khách sạn với nữ diễn viên. Trong khi đó, một fan cuồng khác đã “đột nhập” nơi ở của Lan Condor. Bên cạnh cảm giác hạnh phúc vì được nhiều khán giả mến mộ, Trần Đồng Lan không khỏi áp lực, lo lắng trước những gì mà mình phải đối mặt khi là người của công chúng. “Không ai có thể chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ như thế cả. Chẳng thể lường trước được chuyện gì”, ngôi sao 23 tuổi chia sẻ với Vogue và ngầm ám chỉ rằng bản thân vẫn chưa thực sự thích nghi với sự nổi tiếng.

Qua 2 phần phim của To All the Boys I Loved Before, Lana Condor trở thành diễn viên trẻ quen thuộc trên màn ảnh xứ cờ hoa Ảnh: Netflix

Khi phần 2 của To All the Boys I Loved Before trình làng vào tháng 2 vừa qua và tiếp tục nhận được sự yêu thích của khán giả trẻ, cái tên Lana Condor lại “phủ sóng” khắp nơi. Sau 2 phần phim, hành trình của nhân vật Lara Jean trên màn ảnh sẽ được khép lại bằng phần cuối vừa đóng máy cách đây ít lâu nhưng chưa được Netflix ấn định ngày ra mắt. “Tôi thật may mắn khi truyền tải một câu chuyện đầy đủ, có khởi đầu, diễn biến và kết thúc. Khán giả có thể xem dõi theo giai đoạn trưởng thành của cô ấy”, Trần Đồng Lan nói về nhân vật đã làm nên tên tuổi của mình.

Luôn nhớ về nguồn cội

Cuộc sống hào nhoáng ở xứ cờ hoa cùng danh tiếng ngày một lên cao ở Hollywood không khiến Trần Đồng Lan quên đi nguồn cội Việt Nam của mình. Chia sẻ với Vogue, sao nữ quê Cần Thơ cho biết vào cuối năm 2019, nhân dịp cùng phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam tham gia sự kiện hỗ trợ giáo dục trẻ em gái, cô đã đặt chận đến mảnh đất mình sinh ra. Ngôi sao người Mỹ gốc Việt bày tỏ niềm hạnh phúc khi được thăm lại trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ, nơi sao nữ này đã sống trước khi được cha mẹ người Mỹ nhận nuôi và đưa khỏi Việt Nam khi mới 4 tháng tuổi. Đáng tiếc là trại trẻ năm xưa đã trở thành một viện dưỡng lão. Tuy nhiên, một người bảo vệ tốt bụng đã cho cô thăm quan xung quanh. Nữ diễn viên khen ngợi nơi này thật đẹp và hiếm khi bản thân cảm nhận được sự yên tĩnh và bình yên trọn vẹn đến thế.

Chia sẻ với Vogue, nữ diễn viên X-Men: Apocalypse cho biết thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không được nhận nuôi Ảnh: Instagram NV