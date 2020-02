Diễn viên Mỹ quê Cần Thơ mong mỏi được trở lại đóng phim X-Men

Lana Condor (tên tiếng Việt: Trần Đồng Lan) đang là cái tên thu hút sự chú ý trên màn ảnh Mỹ khi cô vừa trở lại với phần phim To All the Boys: P.S. I Still Love You trên Netflix. Nữ diễn viên sinh năm 1997 hiện sở hữu lượng fan hùng hậu trên mạng nhờ màn hóa thân ngọt ngào thành cô nữ sinh gốc Á Lara Jean trong loạt phim To All the Boys. Trong khi nhân vật này chưa hết hot, Đồng Lan đã bày tỏ mong mỏi nhận được nhiều vai diễn trưởng thành hơn trong tương lai. Đặc biệt, ngôi sao 23 tuổi bày tỏ mong muốn được trở lại thế giới của X-Men với vai dị nhân trẻ Jubilee.

Vai diễn dị nhân Jubilee được Lana Condor đảm nhiệm trong X-Men: Apocalypse (2016) Ảnh: Fox

Tuy nhiên, có một sự thay đổi lớn là X-Men không còn là thương hiệu thuộc Fox mà thay vào đó quyền thương mại này đang được Disney sở hữu. Từ sau khi X-men: Dark Phoenix đem về doanh thu thảm bại, tương lai của loạt phim X-Men vẫn chưa được định đoạt một cách rõ ràng. Dẫu vậy, Trần Đồng Lan vẫn không ngừng nuôi hi vọng. “Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp và tôi thực sự mong muốn có thể thực thi công lý thông qua nhân vật Jubilee. Nhân vật này không có cơ hội làm điều đó vào 5 năm trước”, Lana Condor bày tỏ. Cô cũng say sưa nói về dị nhân áo vàng: “Cô ấy là một nhân vật tuyệt vời và tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để cho Jubilee những thứ cô ấy được có. Chính vì thế, tôi sẵn lòng quay lại và tiếp tục vai diễn dị nhân này”. Dẫu mong mỏi được lần nữa hóa thân thành Jubilee song Đồng Lan vẫn chỉ xem đây là một giấc mơ bởi đến nay, cô vẫn chưa nghe bất cứ thông tin gì từ Disney. Người đẹp tiết lộ rằng trong bữa tiệc Oscar của Vanity Fair, một vài nhà làm phim đã nhắc nhở cô đừng bỏ rơi nhân vật Jubilee. Điều này khiến Lana Condor có thêm động lực, hi vọng vào sức sống của dị nhân áo vàng trên màn ảnh rộng.

Hiện Lana Condor đang là diễn viên trẻ rất được yêu thích tại Mỹ với trang cá nhân có gần 9 triệu người theo dõi Ảnh: Instagrm NV

Năm 2016, nhân vật Jubilee đã được Lana Condor thể hiện trong X-Men: Apocalypse. Thời điểm công bố dự án, nhiều fan kỳ vọng nhân vật của cô sẽ có cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, cuối cùng vai diễn này trở nên mờ nhạt giữa dàn dị nhân hùng hậu bởi nhiều cảnh quay của Trần Đồng Lan bị cắt bỏ khỏi phim. Thời điểm đó, Lana Condor vẫn là cái tên xa lạ với khán giả và sự xuất hiện của cô không được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, hiện Lana Condor đã là sao nữ có tiếng tăm tại Hollywood nhờ sở hữu nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý, vì vậy, không ít khán giả cho rằng nếu được trở lại với thế giới dị nhân, vai Jubilee của cô sẽ được nhìn bằng con mắt khác. Lana Condor sinh năm 1997 tại Cần Thơ và được gia đình một nhà báo Mỹ nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Rời Việt Nam, người đẹp được tạo mọi điều kiện để học tập, theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật ở Mỹ. Trần Đồng Lan có nhiều năm học múa trước khi bắt đầu lấn sân vào sự nghiệp diễn xuất. Năm 2016, cô từng xuất hiện trong X-Men: Apocalypse nhưng không được chú ý. Đến mùa hè 2018, người đẹp trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội nước Mỹ nhờ đóng vai chính trong phim To all the boys i ve loved before. Sức hút lớn từ bộ phim khiến Netflix nhanh chóng xuất xưởng phần 2 vào hôm 12.2 vừa qua. Phần 3 của phim cũng được lên kế hoạch ra mắt trong thời gian tới.

Trần Đồng Lan trong lần đầu trở về Việt Nam cùng phu nhân ông Omaba hồi cuối năm 2019 Ảnh: Instagram NV

Ngoài hai bộ phim nói trên, mỹ nhân 9X cũng có cơ hội xuất hiện trong các tác phẩm khác như: Patriots Day, Alita: Thiên thần chiến binh, High school lover… Tháng 12.2019, Trần Đồng Lan cùng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, minh tinh Julia Roberts… đến Việt Nam tham gia các hoạt động thuộc dự án giáo dục hỗ trợ trẻ em gái. Đây là lần đầu Lana Condor trở lại quê hương sau hơn 20 năm được nhận nuôi.