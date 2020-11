Diễn viên gốc Việt từng đóng 'Doctor Strange' về Việt Nam tham gia phim võ thuật

Võ sinh đại chiến do đạo diễn Bá Cường thực hiện, với kịch bản của nhà biên kịch Trần Khánh Hoàng, người từng đóng góp thành công cho Em chưa 18, một trong những bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử phòng vé của điện ảnh Việt Nam . First look cũng vừa trình làng, hé lộ tạo hình độc đáo của hai nhân vật chính do Tiến Hoàng và Gi A Nguyễn thủ vai.