Diễn viên khiêu dâm xứ Hàn tiết lộ thù lao đóng phim 18+

Tuy nhiên, đó là mức thù lao mà các nữ diễn viên được trả. Đối với các diễn viên nam, cát-sê cho một bộ phim 18+ thường chênh lệch khá nhiều so với những đồng nghiệp khác giới. Baek Se Ri tiết lộ những người này chỉ kiếm được khoảng một nửa số tiền so với các bạn diễn nữ của họ. Cô lý giải rằng rất nhiều nam giới trong ngành hành nghề tự do mà không cần thông qua một công ty quản lý từ đó tổng thu nhập của họ cao hơn. Còn đối với phái đẹp, họ phải chịu nhiều rào cản để có thể làm được điều đó. Một lý do được người trong cuộc giải thích cho sự chênh lệch cát-sê đó là tại Hàn, nhiều nam giới sẵn sàng trở thành diễn viên khiêu dâm trong khi nữ giới lại hiếm hơn.