Diễn viên Ngọc Lan: Hôn nhân 'tập 2' sẽ có áp lực

Nhiều khi nguyên nhân xuất phát từ đàn ông…

* Vào vai “tiểu tam” trong Trói buộc yêu thương , Ngọc Lan có gặp khó gì không? Nhiều ý kiến trên diễn đàn phim cho rằng vai Hà đã “chọn mặt gửi vàng” đúng người?

- Diễn viên Ngọc Lan: Theo tôi được biết ngay từ đầu lên kịch bản thì đạo diễn đã chọn tôi rồi. Cái khó lớn nhất đối với tôi là làm sao cho những mưu mô, toan tính của Hà, Khánh không thấy nhưng khán giả thì sẽ thấy. Cái đó là cực kỳ khó, nó có từng chi tiết rất nhỏ để thể hiện. Hà lúc diễn lúc không, giả thật lẫn lộn và khán giả khi xem cũng khó đoán, còn bị lừa không biết Hà đang nghĩ gì. Và tôi muốn chinh phục Hà ở điểm đó.

Ngọc Lan đang tạo ấn tượng với vai "tiểu tam" trong Trói buộc yêu thương Ảnh: NVCC

* Gần đây những bộ phim truyền hình “hot” thường đưa yếu tố “tiểu tam” vào phim để gây chú ý. Và các diễn viên đóng vai này thường sẽ bị “ném đá” tơi tả. Vậy vai Hà có gặp phải “sự cố” này không?

- Khi đọc kịch bản tôi đã nghĩ đến nhân vật này sẽ bị ghét. Vì trong xã hội, người thứ ba xen vào gia đình người khác đã không được đón nhận rồi. Nhưng tôi cố gắng làm sao để khán giả hiểu lý do vì sao cô ấy làm vậy. Dù biết là lý do gì thì Hà đã quá sai rồi. Có lẽ do là tôi may mắn diễn nhiều tính cách nhân vật khác nhau trong suốt 17 năm làm nghề, khán giả nhận thấy con đường đi của tôi, thấy được tôi thể hiện nhiều dạng vai thế nào nên khán giả chắc ghét Hà chứ không ghét Lan (cười).

* Hà dù là vai phản diện, bị ghét nhưng lại rất sang chảnh, xinh đẹp và tài giỏi. Có vẻ như Ngọc Lan rất chịu khó đầu tư cho vẻ ngoài. Bạn muốn tạo ra sự khác biệt so với các “tiểu tam” khác trên màn ảnh như thế nào?

- Mỗi nhân vật nó là một con người, tính cách không giống nhau. Bản thân tôi đã không muốn trùng lặp với chính nhân vật mà mình thể hiện huống gì với nhân vật mà người khác đã từng thể hiện. Thật sự là tôi nhận vai nào tôi cũng đều trăn trở trong tạo hình nhân vật. Tuy nhiên để đầu tư cho vai Hà không khó bằng vai Thủy của phim Mặn hơn muối ngày xưa đâu. Đó là vai nghèo nên phải đi lùng đồ siđa rồi ngâm cho nó vàng, ố màu cho nó cũ đi, dép cũng phải chà đi cho nó mòn, túi xách cho Thủy cũng khó tìm lắm. Còn đồ của Hà thì dễ vì ở Việt Nam có nhiều đồ đẹp của các nhà thiết kế và nhiều thương hiệu. Tuy nhiên để không phân tâm khi vào vai này tôi đã mời hẳn một stylist nổi tiếng đó là bạn Pông Chuẩn, để bạn tạo hình cho nhân vật cùng với tôi và đạo diễn Lê Hùng Phương. Hà là cô gái sống ở châu Âu , ở Pháp về với tâm thế rất xinh đẹp, thành đạt. Tôi thì không có độ am hiểu quá nhiều về thời trang nên tôi đầu tư khá nhiều tiền và kể cả thời gian thuyết phục bạn Pông Chuẩn tham gia vào dự án.

Vai Hà được nữ diễn viên đầu tư rất kỹ về ngoại hình Ảnh: Chụp màn hình

* Theo bạn các “tiểu tam” bây giờ có lắm chiêu trò và bạn cảm thấy họ đáng thương hay đáng ghét?

- Đã gọi là chiêu trò thì sao đáng thương được. Nhưng cũng phải nói lại, chẳng ai tốt hết hoặc xấu hết. Đối với những người có suy nghĩ lệch lạc về tình cảm như vậy thì mình cũng phải tìm hiểu nguyên nhân. Nhiều khi nguyên nhân xuất phát từ đàn ông. Có những người đàn ông họ cố tình che đậy cuộc sống riêng tư của họ. Họ luôn nói với người phụ nữ rằng anh chưa có gia đình, gia đình không hạnh phúc… Mà người phụ nữ yêu bao giờ cũng yếu đuối hết nên đối với những người bị động trong chuyện đó thì họ đáng thương. Còn người chủ động như Hà thì đáng trách.

Ly hôn không có gì là thất bại

* Theo dõi nét diễn của Ngọc Lan từ những vai diễn trước cho đến bây giờ hình như những vai phản diện, bị ghét luôn là thế mạnh của bạn. Vậy những gì mà bạn đang sống và trải nghiệm ngoài màn ảnh đã giúp cho bạn được những gì ở các vai diễn này?

- Cũng có nhiều người thích tôi vì những vai đào thương, bi kịch, lấy nước mắt của khán giả. Tôi cũng không biết là mình ở thế mạnh nào nữa. Bản thân tôi luôn muốn chinh phục những cái khó, những cái gì chưa làm được. Giải thưởng tôi nhận được là từ vai bi kịch, nghèo khổ chứ không phải là vai đanh đá (cười).

* Hiện tại cuộc sống của bạn sau ly hôn có những thay đổi đặc biệt nào không?

- Tôi là người luôn có tính toán và sắp xếp cho cuộc sống của mình. Ngày xưa tôi quyết định ra sống riêng năm 22 tuổi cũng đã biết tính toán dù sẽ gặp khó khăn. Và ngay cả việc tôi kết hôn và ly hôn cũng đều nằm trong tính toán, sắp xếp của mình nên chẳng khó khăn gì cả, không có gì bất ngờ, khác biệt cả. Tuy nhiên nếu mà nói là không có gì phải nghĩ là không đúng. Đó là mình phải thiết lập tư tưởng cho con, hành vi của con, cuộc sống cho mình. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, chuẩn bị thời gian thế nào cho sự độc thân lại và tôi chủ động về điều đó.

Ngọc Lan thuê hẳn một stylist nổi tiếng và tốn khá nhiều tiền để đầu tư cho vai diễn Ảnh: NVCC

* Với phụ nữ hiện đại, ly hôn có được xem là sự thất bại?

- Đã là phụ nữ hiện đại thì không có lệ thuộc vào bất cứ điều gì hết vì họ chủ động với cuộc sống của họ. Nên có ly hôn thì cũng không có gì là thất bại. Mà sự thất bại của một con người là không làm, không sống được theo ý mình muốn mà lệ thuộc vào người khác.

* Là nghệ sĩ, đặc biệt là nữ nghệ sĩ trẻ thì việc chọn trở về cuộc sống của một phụ nữ đơn thân, có những áp lực và khó khăn gì không?

- Tôi chẳng có khó khăn và vất vả gì hết vì tôi đã chủ động hết rồi.

* Sau đổ vỡ hôn nhân thì niềm tin vào tình yêu và hôn nhân của Ngọc Lan thế nào? Đối với riêng bạn việc lựa chọn một hôn nhân “tập 2” có là một áp lực?

- Dĩ nhiên hôn nhân “tập 2” sẽ có áp lực rồi. Vì mình đã đổ vỡ một lần và áp lực lớn nhất là không muốn nó lặp lại. Còn niềm tin thì tôi vẫn vậy. Con người ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố nên sống là phải đầy đủ. Và cũng nên tin vào tình yêu, hôn nhân. Trong cuộc sống có rất nhiều niềm tin, ví dụ trong những chương trình của tôi làm như Tình trăm năm có những cuộc tình, đám cưới mà 40 năm, 60 năm họ vẫn sống với nhau, yêu nhau đến răng long đầu bạc được. Đó là minh chứng cho tình yêu rất đẹp. Con người không còn yêu được mới là đáng thương. Đối với tôi tình yêu còn là cảm xúc và duyên số nữa nên cứ yêu thoải mái.

Trong phim Ngọc Lan lần đầu đóng cặp với Trương Thanh Long rất ăn ý Ảnh: Chụp màn hình

* Phụ nữ trẻ đẹp, tự lập bây giờ thường có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống riêng và bản thân họ đôi khi không cần đàn ông. Bạn có từng nghĩ mình sẽ lựa chọn cuộc sống như vậy không?

- Không cần đàn ông cho cuộc sống của mình và chuyện mình có yêu hay không là hoàn toàn khác nhau. Có thể một ngày nào đó tôi vẫn yêu, có tình yêu nhưng lại không cần người đó cho cuộc sống của mình. Điều đó cũng không nói trước được. Duyên tới thì nhận thôi.

Ly hôn với Ngọc Lan không phải là sự thất bại dù với cô thừa nhận sự áp lực nếu có "tập 2"... Ảnh: NVCC

* Mối quan hệ giữa bạn và chồng cũ hiện tại ra sao?

- Cũng giống bao nhiêu cặp đôi khác thôi. Vấn đề là chúng tôi có con chung nên mối quan hệ sẽ xoay quanh con. Đó là điều không ai được quyền chối bỏ nó hết.

* Sau Trói buộc yêu thương , bạn có thêm dự án phim nào mới không?

- Hiện tại thì tôi muốn dành thời gian cho con trai nhiều hơn vì bạn ấy có nhiều sự kiện trên trường như tết Tây, Noel, tết Ta vào dịp cuối năm nên tôi muốn ở cạnh con, không nhận dự án nào hết trong hai tháng tới.

* Cảm ơn bạn về những chia sẻ thú vị!