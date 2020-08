Diễn viên 'Reply 1988' bị chỉ trích vì đến tụ điểm giải trí người lớn

Mới đây Koreaboo đưa tin Go Kyung Pyo, nam diễn viên nổi tiếng qua những bộ phim như Reply 1988, Chicago typewriter bị nghi vấn là đã đến một tụ điểm giải trí người lớn với BJ (viết tắt của Broadcast Jockey - người đảm nhận vai trò livestream và giao lưu trực tuyến với khán giả) chuyển giới có tên Sae He của Afreeca TV. Tin đồn này bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc khi Sae He đăng tải lên tài khoản Instagram cá nhân bức hình thân thiết với Go Kyung Pyo. Ngay lập tức, một số người đã chỉ ra địa điểm nơi cả hai chụp ảnh là một tụ điểm giải trí người lớn ở Cheongdam-dong, Seoul.

Nam diễn viên sinh năm 1990 thân thiết bên BJ chuyển giới Ảnh: Koreaboo

Đáng chú ý, nữ BJ này còn liên tục khoe những hình ảnh chụp cùng nam diễn viên và một phụ nữ khác. Cô hết lời khen ngợi nhan sắc của Go Kyung Pyo: “Anh à, anh có say không?” và “Gương mặt anh đẹp quá, bọn em hoàn toàn bị chinh phục”. Sae He sau đó đã nhanh chóng xóa loạt ảnh này nhưng vẫn bị cư dân mạng chụp lại và lên án kịch liệt. Vốn là hình tượng nam thần chững chạc, hiền lành, Go Kyung Pyo nhận về vô số lời chỉ trích cho rằng hành động của anh là không đứng đắn. Hơn nữa trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn đang gồng mình đối phó với dịch Covid-19 , việc ra ngoài vui chơi của nam diễn viên là không thể chấp nhận được.

CL& Company - công ty đại diện của nam diễn viên sau đó đã nhanh chóng đưa ra thông báo khẳng định Go Kyung Pyo không biết BJ Sae He là ai. Họ cũng cho biết anh chỉ đến quán bar bình thường, không phải tụ điểm giải trí người lớn và gọi thức uống ít cồn rồi nhận lời mời chụp ảnh của fan hâm mộ. Dù phủ nhận mạnh mẽ nhưng những cử chỉ thân mật của sao nam Reply 1988 và người mẫu chuyển giới khiến công chúng xôn xao.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là diễn viên trẻ của xứ sở kim chi. Anh tham gia rất nhiều dự án phim nhưng tên tuổi chỉ tỏa sáng khi vào vai Sun Woo trong Reply 1988. Go Kyung Pyo thường được biết đến thông qua các vai phụ và giành được cảm tình của khán giả bởi lối diễn đa dạng. Trong sitcom Ngôi sao khoai tây, tài tử sinh năm 1990 và mỹ nhân Seo Ye Ji được đánh giá là điểm sáng của bộ phim khi hóa thân thành cặp anh em ruột luôn xảy ra bất đồng với nhau. Về phần Sae He, cô là người mẫu nữ chuyển giới nổi tiếng, từng vào Top 12 cuộc thi Miss International Queen.