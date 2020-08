Diễn viên 'Truyền thuyết Jumong' Song Il Gook tiết lộ về ba con sinh ba

Song Il Gook - nam diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam qua bộ phim Truyền thuyết Jumong mới đây đã tham gia một vở nhạc kịch có tên 42nd street. Thông qua buổi phỏng vấn, Song Il Gook chia sẻ với khán giả nhiều điều về gia đình mình, đặc biệt là bộ ba Daehan - Minguk - Manse.

Anh thú nhận rằng bản thân còn thiếu năng lực và ngượng ngùng khi so sánh mình với những đồng nghiệp cùng xuất phát điểm khác dù đã làm diễn viên khá lâu. Song Il Gook cho biết rất ngưỡng mộ mẹ bởi bà từng là một nữ diễn viên và chính trị gia có tiếng. "Khi luyện tập cho vở kịch I am you, tôi đi vào ngõ cụt nên phải cầu cứu mẹ. Bà ấy xem kịch bản và giúp tôi diễn xuất suốt đêm. Vở kịch đó đã mang lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong nghề", anh chia sẻ.