Doanh thu 'Bố già' của Trấn Thành gần cán mốc 1 triệu đô tại Mỹ

Deadline giới thiệu Bố già là "đứa con tinh thần" của Trấn Thành, nhấn mạnh nam diễn viên góp mặt trong khâu viết kịch bản, đạo diễn cho đến việc đảm nhiệm vai nam chính Ba Sang. “Nếu so sánh Trấn Thành với diễn viên hài người Mỹ nào, thì đó có thể là Rodney Dangerfield, không hoàn toàn vì lý do ngoại hình hay phong cách mà đến từ nhân vật của anh - Ba Sang, một người luôn bị bủa vây bởi những lời than phiền”, tác giả bài viết so sánh ông xã Hari Won với danh hài gạo cội người Mỹ.