‘Bố già’ của Trấn Thành vào top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Mỹ

Sau thời gian "làm mưa làm gió" tại phòng vé Việt, Bố già chính thức “đổ bộ” màn ảnh rộng nước Mỹ vào hôm 28.5 vừa qua với tựa đề tiếng Anh Dad, I’m Sorry. Theo Box Office Mojo, phim thu về khoảng 350.000 USD (hơn 8 tỉ đồng) trong ba ngày đầu ra mắt. Tại thời điểm mở màn, Bố già bình quân kiếm được 17.500 USD/rạp. Phim đứng thứ 10 trong danh sách các tác phẩm có doanh thu cao nhất phòng vé Bắc Mỹ vào cuối tuần qua. Tác phẩm do Trấn Thành đóng chính được xếp cùng những “bom tấn” Hollywood như: A Quiet Place Part II, Cruella, Raya and the Last Dragon , Godzilla vs. Kong… Đây được xem là thành tích đáng tự hào của một bộ phim điện ảnh Việt tại phòng vé hàng đầu thế giới.