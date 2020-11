Đức Phúc tiết lộ lời khuyên của Mỹ Tâm khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ

Đức Phúc được khán giả yêu mến khi giành danh hiệu quán quân Giọng hát Việt 2015. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để đạt được thành tích này, nam ca sĩ từng thất bại trong các cuộc thi âm nhạc trước đó. Bằng chính sự nỗ lực của bản thân, anh cố gắng thay đổi để có thể hoàn thiện mình. “Xuất phát của tôi là một cậu sinh viên trường Đại học Xây dựng. Tôi thích âm nhạc và thích hát, đi thi các cuộc thi từ rất lâu rồi nhưng không một lần nào tôi được lên ti vi. Sau khi thi quá nhiều và liên tục trượt, tôi thấy bản thân chưa thật sự tập trung vào nó. Sau đó, tôi quyết định tham gia lại chỉ duy nhất chương trình Giọng hát Việt thôi”.

Trong chương trình, Đức Phúc được đàn chị Hương Giang nhận xét là đáng yêu. Tuy nhiên, nữ MC cũng thừa nhận chính vì điều đó nên nhiều người cho rằng anh không “thật". “Tôi nghĩ mọi thứ tự nhiên đều xuất phát từ trái tim và mọi người sẽ cảm nhận bằng trái tim. Tôi không phải là người mang điều đó đến với mình mà khán giả nhận định. Tôi thấy mình không đáng yêu mà tự nhiên trong cách nói chuyện và tất cả mọi thứ. Tôi sẽ cố gắng để nói những điều mình muốn nhưng vẫn luôn trong chừng mực cho phép. Hồi đó tôi không quá tự tin, còn bây giờ, qua 5 năm, với những nỗ lực và may mắn có được, tôi nghĩ không có lý do gì để không được tự tin, cởi mở lòng mình hơn”, nam ca sĩ giải thích. Đồng thời, giọng ca Hết thương cạn nhớ cho rằng đến thời điểm hiện tại anh cần chín chắn hơn trong suy nghĩ lẫn lời nói, song vẫn giữ chất riêng của mình.

Đức Phúc thừa nhận một trong những lý do anh quyết định dao kéo là vì bị dư luận chê bai ngoại hình Ảnh: Chụp màn hình

Đức Phúc kể sản phẩm âm nhạc đầu tiên anh trình làng Chỉ một câu, giúp anh đạt được nhiều thành quả đáng chú ý. Nói thêm về mối quan hệ của Mỹ Tâm, nam ca sĩ thừa nhận bản thân may mắn khi vào đội của giọng ca Ước gì, trực tiếp cảm nhận tình cảm mà người thầy dành cho mình. “Cứ càng vào sâu, cô càng bảo vệ và đấu tranh cho tôi nhiều để tôi đến con đường như vậy. Thời gian đó, mọi người nói rất nhiều về ngoại hình của tôi. Tôi cảm giác lúc ấy cô Tâm là người một mình gồng lên bảo vệ tôi trước dư luận. Nên tôi rất trân trọng", anh nói. Đức Phúc kể thêm không chỉ trong cuộc thi mà cả sau đó, Mỹ Tâm cũng là người giúp anh định hướng âm nhạc, học hát, học nhảy... mặc dù thời đó, công ty của nữ ca sĩ không quản lý bất kỳ một tài năng nào. “Đó là lần phá lệ của cô”, anh nhấn mạnh.

Trong chương trình, Đức Phúc cũng thẳng thắn chia sẻ về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ . Cụ thể, sau thời gian vắng bóng, nam ca sĩ xuất hiện trong một clip với ngoại hình khác lạ khiến dư luận hoang mang. Với Đức Phúc, đó là một “đêm lịch sử" khi chính anh cũng không tưởng tượng nổi về hiệu ứng của đoạn video. “Đó là lần sống lại của Đức Phúc trên con đường nghệ thuật này. Cả đêm đó tôi không ngủ, thức đến 7 giờ sáng hôm sau. Tôi không dám cầm vào điện thoại vì quá sốc. Hôm sau, tôi mới định thần lại vì lúc đó quá bất ngờ", anh chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết anh may mắn khi được Mỹ Tâm hỗ trợ hết mình trong hoạt động nghệ thuật Ảnh: TL

Nói về những phản ứng trái chiều từ việc thay đổi ngoại hình, Đức Phúc thẳng thắn: “Tôi thay đổi ngoại hình chứ không thay đổi não. Chắc chắn mọi thứ trong con người tôi vẫn như vậy, chứ không phải tôi thay đổi luôn cả tính cách, suy nghĩ... Đến bây giờ đó là câu trả lời cho khán giả". Đồng thời, Đức Phúc thừa nhận quyết định can thiệp dao kéo của anh bị ảnh hưởng từ việc bị chê quá nhiều. “Người ta chỉ muốn tắt hình nghe tiếng còn hơn để hình lên rồi không muốn nghe luôn. Ngoài quyết định của bản thân thì đó là lý do tác động tôi rất nhiều. Vì lúc đó tôi nghĩ mình thay đổi, nếu may mắn vẻ ngoài được ưa nhìn hơn thì tôi sẽ tự tin trong cuộc sống, chứ không nghĩ đến việc để sự nghiệp tốt lên. Tôi muốn bản thân mình phải vui, hạnh phúc đầu tiên", anh nói.