'Em gái quốc dân' Kim Yoo Jung mất điểm vì đóng phim thô tục gây tranh cãi

Năm 2014 - 2015 đánh dấu bước chuyển mình của Kim Yoo Jung. Không còn đảm nhận những nhân vật thời niên thiếu, Kim Yoo Jung lên hẳn vai chính trong một số bộ phim như Mây họa ánh trăng (2016), Bởi vì anh yêu em (2017), Cô tiên dọn dẹp (2018 - 2019) và mới đây nhất là Cửa hàng tiện lợi Saet Byul (Backstreet Rookie). Tuy nhiên, đây cũng là quãng thời gian mà cựu sao nhí này dính nhiều “phốt” nhất trong sự nghiệp diễn xuất.

Màn tái xuất gây thất vọng lớn

Sau hơn 1 năm kể từ Cô tiên dọn dẹp (Clean With Passion For Now), Kim Yoo Jung tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án Cửa hàng tiện lợi Saet Byul. Vậy mà mới phát sóng 2 tập, phim đã bị kêu gọi ngừng chiếu vì có quá nhiều cảnh nhạy cảm.

Nhân vật của Kim Yoo Jung toàn mặc đồ bó sát với góc quay zoom gây khó chịu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PANN

Ngay từ tập mở màn, nhân vật Jung Saet Byul của Kim Yoo Jung đã khiến khán giả phẫn nộ khi vô tư nhờ Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) mua giúp thuốc lá vì chưa đủ tuổi, dù Hàn Quốc quy định độ tuổi dùng thuốc lá. Đáng nói hơn, nhân vật Kim Yoo Jung thủ vai đang là học sinh cấp 3 này còn hôn quý ông U.30 Choi Dae Hyun sau khi nghe anh khuyên mình bỏ thuốc lá. Chưa hết, tạo hình của nữ chính Jung Saet Byul càng làm dân mạng phát ngán. Là một nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhưng nhân vật luôn xuất hiện trong các dạng quần áo bó sát, váy ngắn, chân mang giày cao gót, xõa tóc. Nhiều người cho rằng cách ăn diện này không những chẳng hề phù hợp tính chất công việc mà còn cố ý tận dụng hình thể Kim Yoo Jung một cách phản cảm. Chưa hết, tạo hình của nữ chính Jung Saet Byul càng làm dân mạng phát ngán. Là một nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhưng nhân vật luôn xuất hiện trong các dạng quần áo bó sát, váy ngắn, chân mang giày cao gót, xõa tóc. Nhiều người cho rằng cách ăn diện này không những chẳng hề phù hợp tính chất công việc mà còn cố ý tận dụng hình thể Kim Yoo Jung một cách phản cảm.

Diễn xuất của nhân vật Kim Yoo Jung thủ vai trong Cửa hàng tiện lợi Saet Byul cũng bị chê thiếu chiều sâu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Kết quả, ê-kíp Cửa hàng tiện lợi Saet Byul bị chửi bới là “phim rác” còn Kim Yoo Jung cũng hứng chịu không ít chỉ trích. Cô bị chê là không có con mắt chọn phim để đóng. Người hâm mộ thì thắc mắc vì sao mỹ nhân 21 tuổi lại tham gia phim này, một tác phẩm nhạy cảm để đánh bóng tên tuổi.

Cách đây 4 năm, Kim Yoo Jung cũng từng vướng lùm xùm đóng cảnh nhạy cảm. Cụ thể, trong Mây họa ánh trăng (Love in the Moonlight), vai diễn Hong Ra On của cô có phân đoạn bó ngực để che giấu thân phận nữ giới trong tập 1. Đáng chú ý, người đẹp vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên (chưa tròn 17 tuổi). Ngoài ra, một số cảnh hôn của cặp đôi cũng bị “tuýt còi”.

Các cảnh thay đồ, bó ngực và hôn môi của Kim Yoo Jung trong Mây họa ánh trăng từng dấy lên tranh cãi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Trước khiếu nại của khán giả, Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (Korea Communications Standards Commission - KCSC) đã phải vào cuộc và yêu cầu cắt các cảnh quay bị cho là không phù hợp trên. Sau Mây họa ánh trăng, Kim Yoo Jung đảm nhận vai Gil Oh Sol trong Cô tiên dọn dẹp và gặp thất bại. Nữ nghệ sĩ được đánh giá là có diễn xuất ổn, nhưng không có “phản ứng hóa học” với nam chính Yoon Kyun Sang và phim có sức hút quá kém.

Cô tiên dọn dẹp không để lại ấn tượng gì trong lòng khán giả ẢNH: TWITTER PHIM

Đặc biệt, Cô tiên dọn dẹp lại chiếu cùng thời điểm với “siêu phẩm truyền hình” Lâu đài trên không (Sky Castle) nên bị nhấn chìm hoàn toàn. Rating (tỷ suất người xem) Sky Castle lập kỷ lục còn Clean With Passion For Now thấp dần đều, chẳng ai nhớ đến.

Nhận 'gạch đá' vì scandal ứng xử

Cuối năm 2016 - đầu 2017, Kim Yoo Jung dính scandal ứng xử thiếu tinh tế. Lùm xùm bắt nguồn từ sự kiện quảng bá phim Bởi vì anh yêu em (Because I Love You) tại một rạp chiếu. Trong chương trình, cô bị tố có thái độ không tôn trọng khán giả và giới truyền thông khi đứng dạng chân, đong đưa người tỏ vẻ mất tập trung, lại còn thản nhiên xăm soi móng tay trong khi đàn anh Cha Tae Hyun đang phát biểu rất nghiêm túc.

Cuối năm 2016, Kim Yoo Jung đã trở thành tâm điểm của dư luận khi khoảnh khắc cô có thái độ ngông nghênh, không tôn trọng tiền bối ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thời điểm đó, dư luận Hàn Quốc đã tỏ ra bức xúc thái độ của ngôi sao trẻ tuổi và mắng cô mắc bệnh ngôi sao, có ý coi thường không chỉ người xem và báo chí mà còn thiếu lễ phép với cả tiền bối kỳ cựu. Fan của Kim Yoo Jung từng biện hộ thần tượng tuổi còn nhỏ và chân bị đau nên đứng không vững. Công ty quản lý thì lên tiếng xin lỗi và cho hay nữ diễn viên tự kiểm điểm sâu sắc hành động của mình.

Dù vậy, loạt “gạch đá” hướng về cô không hề giảm lúc bấy giờ. Thậm chí, vài bình luận còn khẳng định Kim Yoo Jung không xứng đáng với danh hiệu “em gái quốc dân” xứ kim chi. Sao phim Mây họa ánh trăng chịu sức ép từ dư luận lớn đến mức phải nhập viện và hủy toàn bộ lịch trình cuối năm 2016. Hình tượng của cô tụt dốc không phanh.

So với thời điểm là một sao nhí, thì Kim Yoo Jung lúc trưởng thành không được lòng khán giả vì những tranh cãi lúc đóng phim và đời tư ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, Kim Yoo Jung từng gây sốc khi đưa ra phát ngôn xoay quanh tính chất nghề nghiệp mỗi người. Tại một buổi phỏng vấn, cô vô tư chia sẻ: “Em nghĩ sẽ thật thú vị nếu em diễn vai có đẳng cấp cao hơn Park Bo Gum trong phim mới. Em có thể vào vai một cô gái nhà giàu và anh ấy diễn người xuất thân từ cửa hàng buôn bán nhỏ”.

Ngay lập tức, dân mạng cho rằng Kim Yoo Jung đang kỳ thị những người làm ăn nhỏ. Cách nói của cô khiến những người xuất thân từ tầng lớp bình dân cảm thấy bị tổn thương, không được tôn trọng.

Công chúng thất vọng nhận xét mỹ nhân 9X đã nói mà không suy nghĩ, thiếu kiến thức xã hội và coi thường nghề nghiệp của người khác. Nhiều người nhấn mạnh: “Tất cả các công việc đều bình đẳng như nhau hết”, “Mọi công việc đều đáng được đối xử bình đẳng chứ”, “Tôi xuất thân từ một cửa hàng nhỏ, nhưng không bao giờ nghĩ bản thân kém cỏi hơn những đứa trẻ giàu có”…