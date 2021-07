Emma Bunton của Spice Girls kết hôn với bạn trai gắn bó hơn 20 năm

Emma Bunton và Jade Jones khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình kéo dài hơn 20 năm và có hai con trai Beau (13 tuổi), Tate (10 tuổi) trước khi chính thức kết hôn. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 1998 nhưng chia tay một năm sau đó rồi trải qua 2 lần tái hợp và bắt đầu ổn định mối quan hệ từ 2004 đến nay. Giọng ca đình đám của Spice Girl và sao nam sinh năm 1979 đã đính hôn từ nhiều năm qua nhưng không vội kết hôn. Trước đây, nữ ca sĩ 45 tuổi từng chia sẻ rằng cô và bạn trai lâu năm muốn có một đám cưới riêng tư. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên BBC Radio 2 vào năm 2018, Emma Bunton giải thích rằng cả hai đều muốn kết hôn nhưng họ lại không giỏi trong khâu tổ chức và muốn sự kiện này diễn ra một cách kín đáo.

Vài tháng trước, “Baby Spice” tiết lộ rằng cô và bạn đời muốn có thêm con. Trong năm qua, cặp đôi đã nghiêm túc suy nghĩ về việc xây dựng gia đình lâu dài, bao gồm cả việc sinh con cùng những vấn đề liên quan. Xuất hiện trên chương trình Lorraine của ITV, nữ ca sĩ tâm sự họ sẽ rất vui khi có thêm một em bé nữa vì đó là điều cô luôn ấp ủ trong lòng. Đầu tháng 6.2021, giọng ca A Girl Like Me tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô lo lắng đến khóc không ra nước mắt khi nghĩ đến chuyện có thêm con bằng phương pháp tự nhiên vì hiện tại đã ở tuổi tiền mãn kinh, mắc bệnh về tử cung và từng chật vật khi mang thai hai người con hiện tại.

Emma Bunton sinh năm 1976, cô nổi tiếng khắp thế giới khi là thành viên của nhóm nhạc Anh huyền thoại Spice Girls với biệt danh Baby Spice. Những năm 1990 đầu 2000, người đẹp tóc vàng cùng các đồng đội “làm mưa làm gió” trên các sân khấu âm nhạc, nổi đình đám qua 3 album phòng thu và bán ra hơn 90 triệu đĩa trên toàn thế giới. Bản thân giọng ca tài năng này cũng gặt hái được nhiều thành công với 4 album phòng thu riêng: A Girl Like Me, Free Me, Life in Mono và My Happy Place. Trước khi gắn bó với Jade Jones - nam ca sĩ nhóm Damage kiêm đầu bếp nổi tiếng, có thông tin Emma Bunton từng hẹn hò Lee Brennan, Leonardo DiCaprio , Rio Ferdinand, Justin Timberlake