Robert De Niro gặp tai nạn khi quay phim mới với Leonardo DiCaprio

Tài tử gạo cội Robert De Niro bị chấn thương chân khi đang ghi hình cho bộ phim Killers of the Flower Moon ở bang Oklahoma (Mỹ), tờ Fox News đưa tin ngày 14.5. Đại diện của nam diễn viên xác nhận sự việc với truyền thông nhưng không nói rõ chi tiết của vụ tai nạn. Được biết, Robert De Niro đã bay về New York để gặp bác sĩ và tiếp nhận điều trị. Người này trả lời phỏng vấn Fox News: "Anh ấy lên lịch đến New York trong 2 tuần nên chấn thương ở chân này không ảnh hưởng gì đến lịch trình sản xuất".

Killers of the Flower Moon là tác phẩm do Martin Scorsese đạo diễn với sự tham gia của hai tên tuổi lớn là Robert De Niro và Leonardo DiCaprio . Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết của David Grann, lấy bối cảnh ở Oklahoma (Mỹ) những năm 1920, mô tả những vụ thảm sát hàng loạt thổ dân châu Mỹ Osage với mục đích chiếm đoạt của cải. Người da trắng là kẻ đã gây ra chuỗi tội ác tàn bạo này và được gọi là Reign of Terror (Triều đại của khủng bố).

Robert De Niro và Leonardo DiCaprio từng tham gia nhiều phim của Martin Scorsese Ảnh: Getty images

Trong phim, Robert De Niro đóng vai William Hale, chủ trang trại địa phương quyền lực đã giết rất nhiều người để giành quyền khai thác dầu của họ trong khi Leonardo DiCaprio hóa thân thành Ernest Burkhart - cháu trai của Hale. Đáng chú ý, đây là 2 nhân vật có thật ngoài đời. Killers of the Flower Moon còn có sự tham gia của dàn sao bao gồm Lily Gladstone, Jesse Plemons, Jason Isbell và Sturgill Simpson.

Robert De Niro từng hợp tác với Martin Scorsese trong nhiều phim có thể kể đến Mean Streets (1973), New York, New York (1977), Casino (1995)... hay mới đây là The Irishman (2019). Leonardo DiCaprio cũng có những màn bắt tay thành công với vị đạo diễn tài năng này bao gồm Shutter Island (2010), The Wolf of Wall Street (2013)...