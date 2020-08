Leonardo DiCaprio: Mỹ nam vạn người mê ngày nào thành 'ông chú bụng phệ'

Hôm 18.8, Daily Mail đăng tải hình ảnh sao nam đào hoa bậc nhất Hollywood trong chuyến đi chơi ở bãi biển Malibu, California (Mỹ) cùng bạn gái Camila Morrone và gia đình. Nam diễn viên Catch Me If You Can tiếp tục xuất hiện với thân hình thừa cân và khuôn mặt già hơn tuổi thực như mọi khi

ẢNH: BACKGRID