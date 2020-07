Ngô Thanh Vân: Mỗi nhân vật đóng ở Hollywood, tôi muốn thể hiện tự hào đất nước

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ lại một bài viết của cô trên báo nước ngoài với nội dung điểm lại những thành tích của nữ diễn viên tại thị trường phim quốc tế. Cụ thể, trang tin này cho biết nữ diễn viên Việt Nam từng góp mặt trong phim Da 5 Bloods và The Old Guard. “Mặc dù màn trình diễn của Veronica Ngô (Ngô Thanh Vân) trong hai phim không có nhiều nhưng vai diễn của cô đã thu hút khán giả. Người hâm mộ The Old Guard đã hi vọng cho phần tiếp theo khi biết rằng sẽ thấy nhiều hơn về nhân vật Quỳnh của cô ấy", chuyên trang này viết.