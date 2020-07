Ngô Thanh Vân 'đòi' làm người Việt trong 'The Old Guard'

Được công chiếu chính thức trên Netflix từ ngày 10.7, The Old Guard - bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám bao gồm Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts và đặc biệt là Ngô Thanh Vân được khán giả toàn cầu đón nhận nồng nhiệt.

Nhờ sự xuất hiện của đả nữ Ngô Thanh Vân trong vai Quỳnh, The Old Guard nhanh chóng dẫn đầu Top 10 phim lẻ được yêu thích nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên ít ai biết rằng trong nguyên tác truyện tranh, nhân vật Quỳnh lại là một người Nhật Bản có tên là Noriko, gặp nữ chính Andy khi cùng tham gia tấn công Đế quốc Byzantines năm 634-636.

Ngô Thanh Vân xuất hiện trong phần cuối phim Ảnh: cắt từ phim

Fanpage của Studio 68 thuộc công ty của Ngô Thanh Vân đã đăng tải một bài viết chia sẻ về sự thật thú vị rằng Ngô Thanh Vân đã chủ động yêu cầu nhà sản xuất đổi nhân vật Noriko thành Quỳnh, người Việt Nam và nhận về "cơn mưa" lời khen của cư dân mạng.

Bản thân Greg Rucka - đồng tác giả truyện tranh gốc và là người đảm nhận viết kịch bản bộ phim cũng đã chia sẻ với tờ Polygon: Khi Veronica (tên tiếng Anh của Ngô Thanh Vân) được chọn, cô ấy nói "Tôi không phải người Nhật, tôi là người Việt Nam ". Đạo diễn sau đó đã liên lạc với tôi và hỏi: "Chúng ta có thể thay đổi điều này không?" và tôi hoàn toàn đồng ý. Noriko trở thành Quỳnh, Quỳnh giờ là người Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng điều đó. Nó thật sự đơn giản như cách để tôn trọng nguồn gốc của cô ấy. Không hề có một sự gian dối gì ở đây kiểu như: "Tương lai sẽ xuất hiện một Noriko khác".

Ngô Thanh Vân trên phim trường Ảnh: FBNV

Việc Ngô Thanh Vân thẳng thắn nói lên yêu cầu của mình với nhà sản xuất phim, Việt hóa nhân vật Noriko thành Quỳnh đã khẳng định lòng tự tôn dân tộc đáng quý của cô. Rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bày tỏ sự xúc động, đồng thời khen ngợi nữ diễn viên. "Em quá tự hào về chị", "Niềm tự hào của Việt Nam đây rồi", "Phim rất hay, những phân cảnh của chị dù không dài nhưng rất ám ảnh, mong chờ chị trở lại với phần 2", "Ngô Thanh Vân không những có tài mà còn có đức, uống nước nhớ nguồn"...

Trong The Old Guard, nhân vật Quỳnh có mối quan hệ rất khăng khít với Andy bởi họ cùng chiến đấu, hồi sinh kể từ thời Trung cổ. Sau khi quân lính nước Anh bắt giữ cả hai trong một phi vụ, Quỳnh đã bị nhốt trong chiếc hòm sắt, thả xuống biển và rơi vào vòng lặp khủng khiếp khi chết đuối và hồi sinh liên tục trong suốt 500 năm. Cuối phim, khi nhân vật Booker trở về nhà, anh ta phát hiện Quỳnh đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Dù vai trò của Quỳnh trong phần 2 vẫn chưa được xác nhận nhưng khán giả hi vọng rằng Ngô Thanh Vân sẽ có thời lượng lên hình dài hơn phần đầu.