Minh tinh Charlize Theron thấy may mắn vì được đóng phim cùng Ngô Thanh Vân

Hôm 13.7, Charlize Theron bất ngờ chia sẻ ảnh chụp thân thiết cùng Ngô Thanh Vân lên trang cá nhân có hơn 5,8 triệu người theo dõi. Minh tinh 45 tuổi chú thích “Andy & Quynh” (nhân vật của hai nữ diễn viên trong phim The old guard ) và không quên gọi tên bạn diễn người Việt. Hình ảnh của bộ đôi mỹ nhân thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ quốc tế, hàng ngàn bình luận bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc gần gũi của họ và mong có cơ hội gặp lại hai sao nữ trong phần tiếp theo của phim.

Bộ đôi diễn viên có những khoảnh khắc vui vẻ ở hậu trường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

Ngô Thanh Vân cũng nhanh chóng khoe ảnh chụp chung với đàn chị và đăng tải clip hậu trường vui vẻ cùng mỹ nhân Bombshell lên Instagram cá nhân. Trong thước phim ngắn được quay lại, hai người đẹp đã có những khoảnh khắc vui vẻ, thân mật đằng sau ống kính. Charlize Theron gửi lời chào đến fan Việt và liên tục cười nói thân thiết với sao phim Tấm Cám chuyện chưa kể. Minh tinh sinh năm 1975 nói về bạn diễn: “Tôi thật may mắn khi làm việc chung với cô ấy… Cô ấy thật tuyệt vời” và dành cho “đả nữ” Hai Phượng một nụ hôn ngọt ngào lên má. Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trên trường quay và bày tỏ sự biết ơn, tự hào khi được trở thành một phần của The old guard cũng như có cơ hội hợp tác với một ngôi sao tài năng như Charlize Theron.

Ngô Thanh Vân chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm trên trường quay The old guard ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

Sau Da 5 Bloods của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Spike Lee, The old guard là tác phẩm Hollywood tiếp theo của Ngô Thanh Vân trong mùa hè 2020. Phim được chuyển thể từ cuốn truyện tranh cùng tên với nội dung xoay quanh câu chuyện về Andy (Charlize Theron thủ vai) - một chiến binh nghìn tuổi mạnh mẽ, can trường và có khả năng hồi sinh, cô là thủ lĩnh nhóm lính bất tử trải qua đủ thăng trầm suốt nhiều thế kỷ. Một ngày nọ, nhóm chiến binh đáng gờm phải đứng trước những lựa chọn chưa từng có khi chứng kiến sự trỗi dậy của thế lực thù địch… The old guard được chiếu trên Netflix từ ngày 10.7 và nhận đủ ý kiến khen chê.

Ngô Thanh Vân xuất hiện bên cạnh Charlize Theron trong phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong phim, Ngô Thanh Vân hóa thân thành Quỳnh, người bạn kề vai sát cánh bên cạnh Andy suốt những trận chiến đầu tiên trong đời của cô. Dẫu không xuất hiện nhiều trên màn ảnh, nhân vật này vẫn gây ấn tượng với những cảnh hành động đẹp mắt bên cạnh nữ chính trước khi bị nhốt vào quan tài sắt và ném xuống biển. Nhiều khán giả hi vọng vai diễn của Ngô Thanh Vân sẽ xuất hiện nổi bật hơn trong phần tiếp theo của The old guard, nhất là sau màn trở lại bất ngờ ở cuối phim. Cụ thể, nhân vật Booker bị Andy loại khỏi nhóm, cấm liên lạc với các thành viên khác trong 100 năm. Trong một lần trở về nhà, anh ngạc nhiên khi thấy Quỳnh còn sống sau bao năm chịu cảnh giam cầm.

Charlize Theron mạnh mẽ, sắc lạnh trong phim mới ẢNH: NETFLIX