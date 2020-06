Phim chiến tranh Việt Nam 'Da 5 Bloods' được chiếu sớm tại giải Oscar 2021

Đường đua giải Oscar lần thứ 93 rục rịch khởi động khi 9 tác phẩm đầu tiên được tải lên trên "Academy screening room" (phòng chiếu dành cho thành viên ban tổ chức giải Oscar) ngày 30.6 (giờ Việt Nam), theo báo cáo của Deadline. "Phòng chiếu" này là một trang lưu trữ phim trực tuyến dành riêng cho các thành viên của AMPAS, đơn vị chủ trì giải Oscar hằng năm. Tính đến hiện tại, AMPAS có đến 9.000 thành viên.

Những tác phẩm đã được tải lên phòng chiếu trực tuyến bao gồm Da 5 Bloods , The half of it, The assistant, Lost girls, Never really sometimes always, The king of Staten island, Military wives, Crip camp và Trolls world tour. Đáng chú ý trong số 9 tác phẩm này, có 4 phim đến từ nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix và 3 phim đến từ "ông lớn" Universal. Deadline nhấn mạnh, đây là nhóm phim đầu tiên được tải lên phòng chiếu trực tuyến của Viện, các nhà phát hành phim khác đang gấp rút tải phim lên để "nhập cuộc".