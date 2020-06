Leonardo DiCaprio say đắm 'chân dài' kém 23 tuổi

Nguồn tin từ People tiết lộ trong khoảng thời gian thực hiện cách ly xã hội nhằm phòng chống Covid-19 , nam diễn viên sinh năm 1974 và bạn gái kém 23 tuổi đã dành hầu hết thời gian bên nhau. Chính vì có nhiều thì giờ dành cho đối phương, mối quan hệ của cả hai trở nên gắn bó, mặn nồng hơn bao giờ hết. “Leonardo DiCaprio vốn là người đề cao tự do cá nhân, anh ấy thường dành rất nhiều thời gian với bạn bè, nhưng kể từ khi giãn cách xã hội , anh ấy chủ yếu quấn quýt bên Camila”, nguồn tin thân cận nói với People. Người này cũng nhấn mạnh tài tử Once upon a time in Hollywood rất thích ở bên người tình trẻ và nghiêm túc với mối quan hệ lãng mạn này.