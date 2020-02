'Ký sinh trùng' làm nên lịch sử, giảnh giải phim hay nhất tại Oscar 2020

Cả "1917" và “Joker” đều không đạt được nhiều thành tích như mong đợi, dù lần lượt nhận đến 10 và 11 đề cử. Kết quả tại các hạng mục quan trọng khác không nằm ngoài dự đoán, gồm “Nam chính xuất sắc nhất” thuộc về Joaquin Phoenix trong “Joker” , “Nữ chính xuất sắc nhất” về tay Renée Zellweger cho vai diễn trong “Judy”. Nam – nữ phụ xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) và Laura Dern trong “The Marriage Story”.

Kết quả của các hạng mục khác bao gồm: Nhạc phim xuất sắc nhất: Joker; Phim hoạt hình hay nhất: Toy Story 4 ; Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Jojo Rabbit; Phim tài liệu hay nhất: American Factory; OST xuất sắc nhất: (I’m Gonna) Love Me Again - Eton John & Bernie Taupin / Rocket Man; Quay phim xuất sắc nhất: 1917; Âm thanh xuất sắc nhất: Ford v Ferrari; Hiệu ứng hình ảnh: 1917; Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Little Women ; Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Once Upon a Time in Hollywood; Phim hoạt hình ngắn hay nhất: Hair Love; Phim hành động ngắn hay nhất: The Neighbors’ Window; Dựng phim xuất sắc nhất: Ford v Ferrari; Hoá trang xuất sắc nhất: Bombshell ; Pha trộn âm thanh xuất sắc nhất: 1917.