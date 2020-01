'Bombshell' tái hiện sự kiện làm rung chuyển ngành truyền thông Mỹ

Nhận nhiều đề cử từ các giải thưởng danh giá, trong đó có Oscar 2020 và Quả cầu vàng 2020, Bombshell (tựa Việt: Tin nóng) là tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả ngay khi chưa công chiếu.

Dựa trên một sự kiện có thật từng làm rung chuyển ngành truyền thông Mỹ, cùng sự góp mặt ba mỹ nhân Hollywood là Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie trong vai ba nữ nhà báo đã và đang mong muốn tìm kiếm cơ hội tiến thân trong ngành truyền hình, Bombshell để lại nhiều thông điệp sâu sắc đáng suy ngẫm.

Roger Ailes là tên tuổi lẫy lừng trong làng truyền thông Mỹ. Ông được đích thân "ông hoàng đế chế truyền thông" Ruper Murdoch trao vị trí CEO kênh tin tức Fox News, đứng sau cố vấn cho chiến dịch tranh cử của nhiều đời Tổng thống Mỹ, bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc bên ngoài của con người tài năng và quyền lực ấy là phần "con" đầy thú tính, thích gạ gẫm những cô gái non nớt để thỏa mãn khát khao nhục dục.

Câu chuyện của Bombshell được kể qua góc nhìn của Megyn Kelly - nữ phát thanh viên ngôi sao của Fox News, do Charlize Theron thủ vai. Cô đóng vai trò then chốt trong việc đưa những thói hư tật xấu của Roger Ailes ra ánh sáng. Nhờ việc can đảm thừa nhận mình từng bị ông ta quấy rối tình dục trong quá khứ, cùng với sức ảnh hưởng trên truyền thông, Megyn Kelly khiến danh tiếng bấy lâu gây dựng của Roger Ailes đổ bể, buộc hắn phải rời vị trí sếp lớn và chịu đựng sự hắt hủi của mọi người xung quanh.

Nicole Kidman trong vai Gretchen Carlson, là người tiên phong châm ngòi cuộc chiến trong Bombshell. Cô đã ghi lại các cuộc trò chuyện tỉ mỉ nhằm xây dựng bằng chứng vững chắc tố cáo con người thật của ông trùm quyền lực. Margot Robbie trong vai Kayla Pospisil - đại diện cho những phụ nữ trẻ đầy tham vọng, đặt chân vào Fox News với nhiều hoài bão, mơ mộng.

Các nhân vật chính trong phim ban đầu phải trải qua cuộc chiến khá đơn độc, chấp nhận đối diện nhiều đánh giá từ những thành phần khác nhau Ảnh: IMDb