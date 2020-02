Phim cảm động về tình chị em tranh Oscar đang chiếu tại rạp Việt Nam

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Laura Dern và đặc biệt là nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep...; được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên, viết vào năm 1868 của nữ nhà văn người Mỹ Louisa May Alcott. Tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng, từng được dàn dựng trên nhiều sân khấu kịch và chuyển thể thành phim điện ảnh . Little Women là câu chuyện xoay quanh 4 chị em gái nhà March - những cô gái sinh ra và lớn lên với định kiến của thời đại về việc phụ nữ chỉ nên ở nhà và lấy chồng. Nhưng sau tất cả, những cô gái nhỏ vẫn quyết tâm đạp đổ những trở ngại để thành công và hạnh phúc. Kịch bản giản dị nhưng những trải nghiệm sâu sắc của nữ đạo diễn kiêm biên kịch Greta Gerwig được đưa vào phim, mang đến không khí cảm động, tràn đầy tình yêu thương của những chị em gái trong gia đình, và qua đó nêu cao tiếng nói nữ quyền với những khao khát, ước mơ riêng của mỗi người... khiến khán giả không thấy nhàm chán suốt 135 phút phim.

Little Women khởi chiếu đầu tiên tại Mỹ giữa thời điểm các bom tấn như Star Wars: The Rise of Skywalker hay Jumanji: The Next Level đang công chiếu, nhưng vẫn gây ấn tượng với khán giả và các nhà phê bình thế giới, đồng thời trở thành hiện tượng đột phá phòng vé thế giới dịp lễ Giáng sinh vừa qua.