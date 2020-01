‘Star Wars: The rise of Skywalker’: Đầy bạo lực và bí mật kinh hoàng về Rey

Star Wars: The rise of Skywalker (tựa Việt: Chiến tranh giữa các vì sao: Sự trổi dậy của Skywalker) là bộ phim thứ 9 và được dự đoán là hồi kết của series lừng danh Star Wars được yêu thích trên toàn cầu. Sau các sự kiện trong tập 8: The Last Jedi, bộ phim tập trung vào trận chiến do thủ lĩnh tối cao Kylo Ren (Adam Driver thủ vai) lãnh đạo, và các chiến binh phe Kháng chiến, được dẫn dắt bởi Jedi cuối cùng: Rey (Daisy Ridley đảm nhận).

Phần 9 của 'Star Wars' xoay quanh màn đối đầu gay cấn giữa Rey (Daisy Ridley thủ vai) và Hoàng đế Palpatine với âm mưu diệt vong ẢNH: DISNEY

Bí mật khủng khiếp

Trong khi câu chuyện theo chân Rey đang tiếp tục khóa huấn luyện Jedi dưới sự chỉ dẫn của tướng quân Leia Organa, thì nhóm cộng sự của cô là Poe Dameron (Oscar Isaac), Finn (John Boyega) và Chewbacca (Joonas Suotamo) phát hiện được một bí mật khủng khiếp. Hoàng đế Palpatine, kẻ dường như đã chết tại trận Endor, gửi cho toàn thiên hà một lời đe dọa về sự trả thù của người Sith. Song, chính hắn đã thao túng Kylo Ren và ra lệnh cho anh tìm kiếm, tiêu diệt thủ lĩnh Rey.

Thông qua các manh mối trong ghi chú của Luke Skywalker, Rey biết được rằng một thiết bị tìm đường của người Sith có thể dẫn họ đến nơi phát ra tín hiệu và ngăn chặn sự diệt vong. Cả nhóm khởi hành trên chiếc Millennium Falcon tiến tới hành tinh Pasaana. Từ đây, cuộc chiến giữa các phe đối lập bắt đầu diễn ra, kéo theo những sự kiện kinh hoàng về nguồn gốc của Jedi cuối cùng.

'Star Wars: The rise of Skywalker' được giới chuyên môn đánh giá cao về yếu tố hành động lẫn câu chuyện ý nghĩa ẢNH: DISNEY

Vốn mang thế mạnh về kỹ xảo cùng những yếu tố hành động bom tấn, tác phẩm của đạo diễn J. J. Abrams tiếp tục khiến người xem mãn nhãn. Màn rượt đuổi nảy lửa trên sa mạc, những cuộc va chạm ngoài không gian, đầy rẫy những màn đấu kiếm ánh sáng… khiến khán giả gợi nhớ về siêu phẩm The Force Awakens trước đó. Đặc biệt, sự bành trướng của hạm đội Star Destroyer được khắc hoạ rõ nét trong nỗi sợ hãi diệt vong giữa các hành tinh trong dãi ngân hà.

Đáng chú ý, bộ phim này thể hiện rõ sự kỳ vọng về cái kết hoành tráng cho phần cuối của series thông qua việc xây dựng bối cảnh. Gần như toàn bộ mạch truyện, các phân cảnh quan trọng được cài cắm tại các địa điểm đen tối và rùng rợn. Đan xen với màu sắc u ám của phim, tác phẩm liên tục xuất hiện những yếu tố ly kỳ và bạo lực.

Hành trình của thủ lĩnh Rey lần lượt băng qua những pha hành quyết trắng trợn, những màn giao tranh đến cơ thể vỡ vụn và hàng loạt sự ra đi của các nhân vật trong phim. Yếu tố này khiến nhịp phim giãn ra, để lại nhiều khoảng lặng đáng suy ngẫm. Đặc biệt, màn tái xuất của một số nhân vật đặc biệt trong phim hứa hẹn làm nên bất ngờ đối với người hâm mộ.

Star Wars: The rise of Skywalker quy tụ hàng loạt bối cảnh đen tối với những cuộc chiến cam go. Ảnh: Disney

Hành động và tính cách mới làm nên người hùng

Không chỉ được đánh giá cao về những pha hành động, Star Wars: The rise of Skywalker còn được khen ngợi về yếu tố nội tâm của các nhân vật. Vượt xa những tác phẩm đầu tiên trong series, phần 9 được cho đã “lột xác” kể từ “những trận đánh được biên đạo quá mức, câu chuyện tình cảm thô thiển trong The Phantom Menace". Không đơn thuần xoay quanh những thanh kiếm ánh sáng, tác phẩm đã dành khá nhiều thời lượng để khai thác các góc tối và tính cách mỗi nhân vật. Thông qua các biến cố, họ dần thể hiện được chiều sâu cũng như những hoài bão, động lực của chính mình.

Đặc biệt, bí mật về danh tính của thủ lĩnh Rey được tiết lộ đầy bất ngờ ở phút chót. Đây được xem là ý đồ được sắp đặt kỹ lưỡng xuyên suốt mạch truyện. Câu chuyện đã đi sâu vào quá khứ của nhân vật làm nên thương hiệu của diễn viên Daisy Ridley. Theo dòng quá khứ, Rey trở về nguồn cội với vai trò là một người nhặt rác đã bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Những sự thật về bố mẹ cô lần lượt bị tước bỏ, thay bằng cú twist kinh hoàng mà không ai ngờ tới. Do đó, yếu tố đấu tranh về mặt nội tâm đã được dàn biên kịch chú trọng và khai thác khá tốt dẫn đến thông điệp ý nghĩa trong trận cuối. Nguồn gốc có thể không quan trọng, nhưng chính hành động và tính cách mới làm nên người hùng.

Đồng hành cùng Jedi là những cộng sự quả cảm, ngăn chặn âm mưu đen tối của thế lực hắc ám ẢNH: DISNEY