Diễn viên gốc Việt đóng 'chớp nhoáng' trong 'Star Wars 9': Cô ấy đã bị chơi xấu?

Bên cạnh những bình luận liên quan đến nội dung hay doanh thu, sự xuất hiện mờ nhạt của ngôi sao gốc Việt Kelly Marie Trần trong Star Wars: The Rise of Skywalker đang nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Trong phần phim Star Wars: The Last Jedi trình làng năm 2017, vai Rose Tico do ngôi sao 30 tuổi đảm nhiệm được nhiều người yêu mến nhờ sự hài hước, quả cảm và là nhân vật đóng vai trò khá quan trọng trong phim với tổng thời gian xuất hiện gần 11 phút. Cô cùng nhân vật Finn (John Boyega thủ vai) gây ấn tượng mạnh nhờ trở thành một cặp bài trùng đầy ăn ý, sát cánh bên nhau trong những pha chiến đấu cam go, nguy hiểm và cùng giành chiến thắng vẻ vang.

Kelly Marie Trần đóng vai trò quan trọng trong Star Wars: The Last Jedi ra mắt cách đây 2 năm ẢNH: LUCAS FILM

Với màn tỏa sáng ở phần 8, nhân vật của Kelly Marie Trần được dự đoán sẽ chiếm vai trò quan trọng trong phần phim mới. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của nhiều khán giả, người hùng bé nhỏ này chỉ góp mặt đúng 1 phút 16 giây trong tổng thời lượng hơn 2 tiếng rưỡi của Star Wars 9. Thay vì trở thành nhân vật thứ chính như phần The Last Jedi, thợ máy Rose Tico chỉ “hiện hình” loáng thoáng trong vài phân cảnh, nói vài lời thoại mờ nhạt tương tác với các nhân vật chính. Nhiều người so sánh sự xuất hiện của Rose Tico trong phần 9 chớp nhoáng chẳng khác nào cái chết của người chị gái Paige Tico (Ngô Thanh Vân thủ vai) trong phần trước.

Đông đảo khán giả đồng loạt lên tiếng bênh vực sao nữ gốc Việt

Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc khi nhân vật của Kelly Marie Trần đột ngột bị "ghẻ lạnh" trong phần mới dù trước đó Rose Tico là người hùng sáng giá trong phần 8 ẢNH: REUTERS

Sự xuất hiện quá ít của Kelly Marie Trần khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ và mong muốn đòi lại công bằng cho nhân vật Rose Tico cũng như ngôi sao sinh năm 1989. Trên mạng xã hội, hashtag #RoseTicoDeservedBetter (Rose Tico xứng đáng được đối xử tốt hơn) được nhiều người dùng đính kèm vào các bài viết với nội dung ủng hộ nhân vật cũng như nữ diễn viên gốc Việt. “Chúng tôi hi vọng Kelly Marie Trần biết rằng có rất nhiều người hâm mộ mong chờ được gặp Rose trong phần 9. Nhân vật của cô ấy sẽ đi đến đâu? Liệu cô ấy có phát triển được tình bạn với Rey hay không? Cô ấy đã tạo ra con đường lãnh đạo cho phe Kháng chiến như thế nào? Chúng tôi giận dữ và thất vọng thay cô ấy”, tài khoản tên Scavenger’s Hoard bức xúc.

Nam diễn viên Rahul Kohli bày tỏ trên Twitter: “Tôi không quan tâm bạn cảm nhận như thế nào về Star Wars, phần phim The Last Jedi hay The Rise of Skywalker... Chúng ta nên cảm thấy kinh tởm với việc nhân vật của Kelly Marie Trần bị đối xử tệ bạc trong Rise of Skywalker. Cô ấy đã bị chơi xấu”. Đạo diễn gốc Á Jon M.Chu (người đứng sau thành công của phim Hội con nhà siêu giàu châu Á) cũng đăng tải hashtag nói trên để ủng hộ Kelly Marie Trần đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng làm phim riêng về nhân vật Rose Tico cho Disney+ nếu được “nhà Chuột” đồng ý.

Đội ngũ sản xuất Star Wars: The Rise of Skywalker nhận nhiều chỉ trích vì không coi trọng Kelly Marie Trần và nhân vật của cô trong phần mới Chiến tranh giữa các vì sao. Câu chuyện sao gốc Việt bị bắt nạt trên mạng xã hội cũng được gợi nhắc lại ẢNH: DISNEY

Còn nhớ vào năm 2017, khi phần phim The Last Jedi được phát hành và nữ diễn viên 30 tuổi trở thành ngôi sao mới của loạt phim, nhiều fan cuồng của Star Wars đã tấn công trang cá nhân của cô với những lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ, phân biệt chủng tộc khiến nghệ sĩ phải từ bỏ mạng xã hội. Chính vì sự việc này, không ít khán giả tỏ ra khó chịu và cho rằng phía nhà sản xuất đã bị chi phối bởi tư tưởng phân biệt chủng tộc của một bộ phận khán giả Star Wars nên mới quyết định giảm “phủ sóng” của Kelly Marie Trần.

Một khán giả tên Eunice đăng tải bài viết: “Tôi thật sự rất rất ghét Star Wars. Làm giảm sự hiện diện của nhân vật Rose Tico sau khi Kelly Marie Trần bị bắt nạt không ngừng trên mạng bởi những kẻ không thích nhân vật của cô ấy chỉ khiến những kẻ bắt nạt chiến thắng”. Một người dùng mạng tên Luca bày tỏ: “Việc họ biến nhân vật của Kelly Marie Trần (sau hàng loạt những tẩy chay và quấy rối liên quan đến kỳ thị chủng tộc mà cô đã phải hứng chịu sau The Last Jedi) từ một người hùng quan trọng thành một vai phụ với đúng đôi ba câu thoại thật đáng buồn thay. Rose Tico xứng đáng với điều tốt hơn thế”. Bên cạnh đó, có hàng loạt bài viết khác cũng lên tiếng chỉ trích đoàn làm phim vì đã đối xử bất công với nữ diễn viên gốc Việt cũng như nhân vật của cô.

Biên kịch phim nói gì khi để Kelly Marie Trần quá ít “đất” diễn?

Việc ngôi sao gốc Việt xuất hiện quá ít trong phim được biên kịch giải thích với lý do liên quan đến cố nghệ sĩ Carrie Fisher ẢNH: DISNEY

Trước làn sóng bức xúc, chỉ trích từ nhiều khán giả vì nhân vật Rose Tico xuất hiện quá ít trong Star Wars: The Rise of Skywalker, Chris Terrio - đồng biên kịch của phim đã cố gắng phân trần mọi chuyện trong cuộc phỏng vấn với Awards Daily. Vị này khẳng định nhiều cảnh quay của Kelly Marie Trần với nữ diễn viên quá cố Carrie Fisher (thủ vai tướng Leia) không tương thích với phần phim mới. Carrie Fisher đột ngột qua đời vào năm 2016 khi đang quay phần 8 của phim, chính bởi vậy, các biên kịch chấp bút tác phẩm phải chỉnh lại kịch bản và buộc sử dụng hình ảnh cũ của ngôi sao quá cố để cho nhân vật của bà xuất hiện trong The Rise of Skywalker.

Tuy nhiên, công đoạn cắt ghép này gặp nhiều khó khăn và đội ngũ sản xuất buộc phải cắt những cảnh tương tác của diễn viên gốc Việt với nữ nghệ sĩ quá cố nên thời lượng của cô ít một cách bất thường. “Chúng tôi muốn Rose Tico đóng vai trò quan trọng tại căn cứ kháng chiến cùng tướng quân Leia và đã viết một vài cảnh phim hay cho hai nhân vật này. Tuy nhiên trong quá trình dựng phim, mức độ chân thật lại không đạt được như kỳ vọng. Bởi vậy, không may mắn là những cảnh này phải bị cắt”, biên kịch này giải thích thêm.

Kelly Marie Trần lẫn đạo diễn JJ Abrams đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến vụ việc ẢNH: REUTERS

Chris Terrio cũng nhấn mạnh rằng ê-kíp làm phim đã rất đắn đo, cân nhắc khi phải bỏ đi nhiều cảnh quan trọng có Rose Tico đồng thời khẳng định họ rất yêu mến nhân vật cũng như diễn viên gốc Việt. “Chúng tôi thực sự dành rất nhiều tình yêu cho nhân vật Rose Tico cũng như Kelly Marie Trần. Đó chính là lý do đội ngũ viết kịch bản để cho nhân vật này xuất hiện bên cạnh tướng quân Leia - nhân vật rất được yêu thích trong dải ngân hà”, vị này bày tỏ trong cuộc phỏng vấn mới đây.