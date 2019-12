Brad Pitt phủ nhận loạt tin đồn hẹn hò hậu ly hôn Angelina Jolie

Trong cuộc trò chuyện mới nhất với thời báo Mỹ, tài tử phim Once upon a time in Hollywood khẳng định những tin đồn hẹn hò kể từ khi anh ly hôn với minh tinh Angelina Jolie đều hoàn toàn sai lệch. Khi Brad Pitt được hỏi rằng liệu nam diễn viên có bao giờ đọc tin tức trên các phương tiện truyền thông về mình hay không, ông bố 6 con cho biết bản thân chẳng thể tránh được hết các tin tức liên quan đến mình nhưng học được cách lờ chúng đi. “Tôi chỉ không tìm kiếm các thông tin đó. Tôi không nhớ mình đã bị ghép đôi với biết bao nhiêu phụ nữ trong vòng 2, 3 năm qua. Tất cả những thông tin đó đều sai sự thật”, sao phim Sàn đấu sinh tử cho biết thêm.

Mới đây, tài tử 56 tuổi bị đồn hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Alia Shawkat ẢNH: GETTY

Chuyện tình cảm của Brad Pitt cùng cuộc ly hôn ồn ào của anh và nữ diễn viên Angelina Jolie luôn là tâm điểm được nhiều tờ báo tại Hollywood chú ý và khai thác triệt để. Bên cạnh các vấn đề pháp lý chưa đi đến hồi kết với sao phim Tiên hắc ám, nam diễn viên sinh năm 1963 còn liên tục dính tin đồn tình cảm với nhiều phụ nữ khác kể từ khi anh trở về làm người đàn ông độc thân. Danh sách “người tình tin đồn” của Brad Pitt trong 3 năm trở lại đây "quy tụ" nhiều tên tuổi như: nữ kiến trúc sư Neri Oxman, minh tinh Charlize Theron, Margot Robbie, Kate Hudson, Sienna Miller, nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa… và gần đây nhất là Alia Shawkat - nữ diễn viên kém anh 25 tuổi. Thậm chí, tài tử loạt phim Ocean’s không ít lần bị đồn đoán “nối lại tình xưa” với vợ cũ Jennifer Aniston. Tuy nhiên, nam diễn viên đối mặt với những tin đồn này bằng cách giữ im lặng.

Thời gian gần đây, Brad Pitt bắt đầu trải lòng nhiều hơn về cuộc sống riêng kể từ khi chia tay Angelina Jolie. Nghệ sĩ từng thổ lộ bản thân đã gặp nhiều áp lực, căng thẳng vì chuyện ly hôn và quyết định đi cai nghiện rượu. Trong cuộc trò chuyện mới đây với tạp chí Interview, tài tử đình đám Hollywood thừa nhận mình trở nên yếu đuối, nhạy cảm và dễ rơi nước mắt hơn ở tuổi 56 dù bản thân từng là người dường như không khóc trong suốt 20 năm qua. Ông bố 6 con cũng bộc bạch rằng bản thân mắc nhiều sai lầm nhưng cũng rút ra được nhiều bài học đắt giá từ đó, đồng thời học cách tha thứ cho bản thân.

Hôm 9.12, Brad Pitt có tên trong danh sách đề cử giải Quả cầu vàng 2020 ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ phim Once upon a time in Hollywood. Để giành chiến thắng, nam diễn viên phải vượt qua tài tử kỳ cựu Tom Hanks cùng 3 sao nam tài năng khác ẢNH: COLUMBIA PICTURES

Bỏ qua đời tư nhiều rắc rối, Brad Pitt tập trung cao độ với điện ảnh. Những năm trở lại đây, tài tử 56 tuổi lựa chọn khá kỹ các dự án phim mới để tham gia hay đóng góp trong khâu sản xuất. Năm 2019, chồng cũ của Angelina Jolie sở hữu 2 tác phẩm nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn là Once upon a time in Hollywood đóng cùng tài tử Leonardo DiCaprio và siêu phẩm du hành vũ trụ Ad Astra của đạp diễn James Gray. Vừa qua, Brad Pitt có tên trong đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Quả cầu vàng lần thứ 77 nhờ màn trình diễn ấn tượng trong bộ phim lấy bối cảnh Hollywood cuối thập niên 1960. Anh cũng được tờ The New York Times chọn vào danh sách 10 nam diễn viên nổi bật của năm 2019.