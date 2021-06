EXO lập kỷ lục với album tái xuất ‘Don’t Fight the Feeling’

Ngay khi mới phát hành, MV Don’t Fight the Feeling đã lọt top 10 các MV xu hướng trên YouTube Mỹ. Đồng thời, video âm nhạc này cũng ghi kỷ lục mới khi trở thành MV nhanh nhất của một nghệ sĩ trực thuộc SM Entertainment đạt 13 triệu lượt xem, 1 triệu lượt bình luận và hơn 2 triệu lượt thích trên kênh YouTube SMTown

Tính đến sáng 8.6, album Don’t Fight the Feeling đã chiếm vị trí đầu trong bảng xếp hạng album iTunes tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, như Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Brazil, Úc, Bỉ, Đan Mạch, Ai Cập, Mexico, Tây Ban Nha, Đài Loan, Việt Nam…

MV Don’t Fight the Feeling có sự góp mặt của Lay (đang ở Trung Quốc) và Baekhyun, Chanyeol (đang đi lính) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Tại Trung Quốc, album Don’t Fight the Feeling cũng vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng album kỹ thuật số được tiêu thụ nhiều nhất trên QQ Music, Kugou Music và Kuwo Music. Riêng tại QQ Music, album đặc biệt của EXO được chứng nhận 3 đĩa bạch kim (mỗi đĩa tương đương doanh số 3 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 10,7 tỉ đồng) chỉ trong vòng 2 giờ 19 phút sau khi được “thả xích”.

Trước đó, album Don’t Fight the Feeling đã cán mốc hơn 1,2 triệu đơn đặt hàng trước (tính đến hết ngày 6.6) và trở thành album có lượng đặt trước cao nhất trong sự nghiệp của EXO. Dự kiến, lượng tiêu thụ album sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới và sẽ giúp gà cưng nhà SM Entertainment lập thêm nhiều kỷ lục mới. Đáng chú ý, ở trong nước, ca khúc Don’t Fight the Feeling đang “càn quét” bảng xếp hạng Vibe, Bugs, Genie...

Lượng tiêu thụ album Don’t Fight the Feeling của EXO được dự đoán sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong thời gian tới ẢNH: FBNV

Album Don’t Fight the Feeling gồm 5 ca khúc Don’t fight the feeling, Paradise, No matter, Runaway và Just as usual. Don’t Fight the Feeling là bài hát chủ đề album, nổi bật với chất nhạc dance có nhịp điệu sảng khoái và lôi cuốn. Ca từ được viết bởi nhà tạo hit Kenzie. Don’t Fight the Feeling mang nội dung tích cực cũng như khuyến khích người nghe tự tin vào chính mình và luôn tiến về phía trước mỗi khi phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong cuộc sống.