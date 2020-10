‘Fast and Furious’ dự kiến kết thúc sau phần 11

Tờ Variety đưa tin Justin Li đã chính thức gật đầu làm đạo diễn cho hai phần phim cuối cùng của loạt phim ăn khách Fast and Furious. Phần 10 và 11 của phim sẽ được thực hiện liên tiếp trong thời gian sớm nhất. Justin Li là đạo diễn gốc Đài Loan vốn có thời gian gắn bó lâu dài nhất với loạt phim. Ông là người đã làm nên thành công cho Fast and Furious các phần 3, 4, 6 và gần đây nhất là phần 9.

Hình ảnh “nhá hàng” của Vin Diesel trong phần 9 của loạt phim mang tên “F9” dự kiến công chiếu năm 2021 Ảnh: Universal

Bênh cạnh đó, việc Fast and Furiuos dự kiến kết thúc ở phần 11 không đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất sẽ ngưng đầu tư cho vụ trũ điện ảnh về siêu xe tốc độ này. Theo đó, phần 11 chỉ khép lại câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Dominic Toretto (do Vin Diesel thủ vai) cùng với gia đình anh. Các phần phim sau được hứa hẹn sẽ thực hiện dựa trên câu chuyện của các tuyến nhân vật phụ khác.

Ra đời từ năm 2001, Fast and Furious trở thành loạt "bom tấn" hái ra tiền nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Các tác phẩm đều thuộc thể loại hành động, xoay quanh các chủ đề đua xe đường phố, ăn trộm và điệp viên . Tính đến nay, thương hiệu phim đã thu về hơn 5,8 tỉ USD, đưa loạt tên tuổi như Paul Walker hay Vin Diesel lên tầm siêu sao. Phần 7 của loạt phim ra mắt hồi năm 2015 cán mốc doanh thu 1,16 tỉ USD trên toàn cầu. Phần ngoại truyện mang tên Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw do Dwayne Johnson và Jason Statham đóng chính thu về 759 triệu USD trên toàn thế giới

Đạo diễn Justin Li (phải) sẽ tiếp tục đồng hành cùng Fast and Furious trong 2 phần cuối cùng Ảnh: Esquire

Tự hào là loạt phim có sức hút kéo dài gần 20 năm, Fast and Furious còn nhận được sự ủng hộ của mọi người khi là bộ phim có khả năng xây dựng ê-kíp đa sắc tộc. Ngoài dàn diễn viên, các đạo diễn từng chỉ đạo bộ phim cũng xuất thân từ các châu lục khác nhau, phần lớn đều là người da màu. Ngoài Justin Lin, có thể kể đến cố đạo diễn John Singleton (2 fast 2 furious), James Wan (Furious 7) và F. Gary Gray (The fate of the furious).