Vin Diesel hé lộ loạt dự án mới sau khi ‘Fast & Furious 9’ đóng máy

Vin Diesel được xem là một trong những ngôi sao được săn đón nhiều nhất trên màn ảnh rộng hiện nay. Để xứng đáng với kỳ vọng từ nhà sản xuất và đông đảo người hâm mộ, nam diễn viên sinh năm 1967 liên tục bận rộn với những dự án phim thay vì dành nhiều thì giờ nghỉ ngơi. Mới đây, trên Instagram cá nhân, ngôi sao hành động đắt giá của Hollywood khiến nhiều người nể phục với lịch trình đóng phim dài tít tắp của mình. Anh chỉ dành chút thời gian để tận hưởng kỳ lễ Tạ ơn bên gia đình rồi tiếp tục lao vào công việc. Vin Diesel gọi quá trình tham gia Fast & Furious 9 là lần quay dài nhất trong sự nghiệp diễn xuất và bày tỏ niềm tự hào với phần phim sắp ra rạp của thương hiệu tỉ đô này.

Nam diễn viên phấn khởi tiết lộ kế hoạch sắp tới: “Tôi rất hào hứng tiếp tục các dự án sắp tới. Trong đó có phần sau của Fast & Furious, các vai diễn: Xander Cage, Riddick, Groot. Chưa kể còn dự án Witch Hunter đang được lên kế hoạch làm thêm và cả Bloodshot cũng vậy. Trước khi các báo đồng loạt đưa tin về sự ra mắt của hàng loạt tác phẩm trong năm tới, tôi sẽ dành vài phút để nghỉ ngơi và chia vui cùng gia đình tuyệt vời của mình”.

Tài tử 52 tuổi và bạn diễn lâu năm Michelle Rodriguez trên phim trường Fast & Furious 9 ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện Vin Diesel đang sở hữu 2 siêu phẩm được lên kế hoạch phát hành trong nửa đầu năm 2020 là Fast & Furious 9 và Bloodshot. Phần phim mới nhất của thương hiệu hành động đình đám dự kiến ra rạp vào ngày 21.5.2020. Tác phẩm đang khiến khán giả “đứng ngồi không yên”, nhất là khi nam chính liên tục “nhá hàng” sự trở lại của siêu phẩm đỉnh cao này bằng những khung ảnh trên phim trường hay khoảnh khắc làm việc cùng các đồng nghiệp từ mới đến cũ. Phần 9 càng được trông đợi hơn khi có nhiều “tín hiệu” khiến fan giữ niềm tin mãnh liệt rằng nhân vật Brian O'Conner (do tài tử quá cố Paul Walker thủ vai) sẽ trở lại màn ảnh. Siêu phẩm còn lại là Bloodshot cũng định ngày “khai hỏa” vào 21.2.2020. Trước thềm ra mắt, phim siêu anh hùng này đã được Vin Diesel hé lộ trong các video trên trang cá nhân với quá trình làm phim hoành tráng, công phu cùng sự góp mặt của các tên tuổi như: Eiza González, Sam Heu Afghanistan, Toby Kebbell, Guy Pearce…

Ngoài ra, nam diễn viên đình đám cũng tiếp tục đảm nhiệm vai trò lồng tiếng cho nhân vật Groot trong Vệ binh dải ngân hà 3. Tuy nhiên, sau loạt bê bối của đạo diễn James Gunn, tác phẩm siêu anh hùng nhà Marvel vẫn chưa hé lộ các thông tin sản xuất hay phát hành. Hồi tháng 7.2019, Vin Diesel từng chia sẻ kịch bản của Riddick 4 với tựa đề tạm thời là Riddick 4 Furya. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả sẽ sớm được thưởng thức màn thể hiện của tài tử sinh năm 1967 với vai chính Riddick trong phần phim mới nhất, dẫu tác phẩm chưa chính thức công bố ngày phát hành. Mới đây, tài tử 52 tuổi cũng vừa hoàn thành phần diễn trong Avatar 2 và Avatar 3 do James Cameron ngồi ghế đạo diễn. Hai “bom tấn” phòng vé này lần lượt được lên kế hoạch ra rạp vào năm 2021 và 2023.

Nam diễn viên đang tích cực tập luyện để đương đầu với những dự án dày đặc trong thời gian tới ẢNH: INSTAGRAM NV

Chưa kể, Vin Diesel còn hé lộ sự trở lại với nhân vật Xander Cage của loạt phim xXx, tài tử cũng “nhá hàng” việc tham gia The Last Witch Hunter 2 cùng các phần phim tiếp theo của Fast & Furious. Mặc dù năm 2020 chưa gõ cửa nhưng người hâm mộ dự đoán đây sẽ là một năm cực kỳ bận rộn của Vin Diesel khi liên tục quảng bá phim mới và tham gia vào nhiều dự án tiếp nối nhau.

Vin Diesel sinh năm 1967, anh nổi tiếng với vai trò diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn và biên kịch tài năng của làng điện ảnh Hollywood. Tài tử 52 tuổi bắt đầu nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 sau vai diễn Giải cứu binh nhì Ryan (1998). Nhắc đến Vin Diesel, khán giả nhớ ngay đến hàng loạt siêu phẩm nổi tiếng như: thương hiệu Ridick, xXx, Vệ binh dải ngân hà, phim The Last Witch Hunter, The Pacifier, Find Me Guilty… Đặc biệt, nói đến “quái kiệt” phòng vé này không thể không nhắc đến vai diễn Dominic Toretto của anh trong loạt phim Fast & Furious nổi đình nổi đám gần 2 thập niên qua. Về đời tư, Vin Diesel chung sống với người mẫu người Mexico Paloma Jimenez từ năm 2007 đến nay. Hiện cặp sao là cha mẹ của 3 nhóc tì: Hania Riley, Vincent Sinclair và Pauline (được đặt tên theo nam diễn viên quá cố Paul Walker).