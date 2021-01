Gia đình Á hậu Philippines 'bị nghi cưỡng dâm tập thể đến chết' xin Tổng thống Duterte giúp đỡ

Trang CNN Philippines vừa cập nhật các thông tin mới xoay quanh vụ án của Christine Angelica Dacera . Trước báo chí, mẹ của cô, bà Sharon Dacera xúc động miêu tả thảm họa xảy ra với con gái là quá tàn bạo và man rợ. “Mấy người coi con bé như một con lợn. Christine không xứng đáng bị đối xử kinh khủng như thế”, bà nói. Sharon Dacera còn cầu xin Tổng thống Rodrigo Duterte giúp đỡ. Bà khẳng định thêm: “Tôi không muốn điều này lại xảy ra với một người phụ nữ nào nữa”.

Á hậu Philippines qua đời ở tuổi 24, nghi bị cưỡng bức tập thể

Các luật sư của gia đình Christine Angelica Dacera cũng chia sẻ nhiều thông tin chấn động với báo chí, trong đó có việc báo cáo kiểm tra y tế nạn nhân có những điểm đáng ngờ. Luật sư Paolo Tuliao đại diện nhà cô cho hay: “Phía S.O.C.O (Scene of the Crime Operative - tạm dịch: Đội điều tra hoạt động tội phạm) không nêu rõ trong báo cáo về vết máu tụ hay bầm tím trên cơ thể nạn nhân. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn làm thêm đợt khám nghiệm tử thi khác từ một cơ quan y tế pháp y độc lập”. Người phát ngôn của gia đình Christine Angelica Dacera, Brick Reyes tiết lộ kết quả của cuộc khám nghiệm tử thi mới nhất có thể sẽ công bố vào hôm nay 6.1.

Gia đình của Christine Angelica Dacera đã yêu cầu khám nghiệm tử thi một lần nữa sau khi nghe kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Brick Reyes khẳng định các vết thương trên chân và tay của Christine Angelica Dacera cũng như cả thi thể của nạn nhân sẽ là bằng chứng rõ nhất xác định cô có thể đã bị cưỡng dâm . Brick Reyes nói thêm: “Họ nói rằng Christine Angelica Dacera chết vì nguyên nhân tự nhiên - chứng phình động mạch chủ. Chi tiết này xuất hiện trong giấy chứng tử, nhưng lại không ghi những vết thương khác mà cô ấy phải chịu”.

Brick Reyes cũng đề cập khả năng mỹ nhân 9X có thể đã bị đánh thuốc mê trong bữa tiệc. Một số nhân chứng khai với cảnh sát, họ từng nghe Christine Angelica Dacera nghi có ai đó đã bỏ thuốc vào rượu, khiến cô cảm thấy không khỏe. Đặc biệt, Jose Ledda, một luật sư khác của gia đình Christine Angelica Dacera, đã thẳng thừng bác bỏ nghi vấn cô đồng ý quan hệ tình dục . Jose Ledda cho rằng: “Nếu đó là quan hệ đồng thuận hoặc tự nguyện, tại sao Christine Angelica Dacera lại không còn sống và hiện diện ở đây để trả lời câu hỏi này của các bạn?”.

Theo bà Sharon, ước mơ của con gái lúc còn sống là đưa cả gia đình đi khắp thế giới ẢNH: CẮT TỪ CLIP

CNN Philippines đưa ra bản sao báo cáo pháp y về cái chết của Christine Angelica Dacera từ cơ quan điều tra. Trong đó, ghi rõ lý do khiến cô qua đời là "vỡ phình động mạch chủ". Tuy nhiên, làm thế nào để động mạch chủ của cô bị vỡ vẫn còn bỏ ngỏ.

Với bằng chứng ít ỏi, ban đầu cảnh sát suy đoán có thể là do nạn nhân bị đánh thuốc mê hoặc bị cưỡng dâm . Cảnh sát trưởng thành phố Makati là Đại tá Harold Depositar cũng từng thông báo đã phát hiện tinh dịch ở vùng kín nữ tiếp viên hàng không . Song chi tiết này lại không được viết trong báo cáo mà chỉ có những dòng chữ về dấu trầy xước, vết rách sâu đã lành ở vùng kín của cô.

Christine Angelica Dacera qua đời khi chưa kịp đón sinh nhật lần thứ 24 ẢNH: INSTAGRAM NV

Christine Angelica Dacera được tìm thấy chết trong bồn tắm của một khách sạn sau khi đón giao thừa cùng người quen. Cảnh sát khoanh vùng có hơn 10 đối tượng khả nghi liên quan đến cái chết của cô. Trong số đó, chỉ có ba người là bạn của Christine Angelica Dacera là Rommel Galida, Gregorio Angelo Rafael de Guzman và John dela Serna. Cảnh sát xác nhận cả ba người này đều là đồng tính. Sau đó, có 8 người đàn ông chủ động tham gia nhóm bạn của Á hậu 1 Miss Silka Davao. Gregorio Angelo Rafael de Guzman khai rằng có thể 8 người nhập tiệc sau cũng là đồng tính. Những người đàn ông lạ mặt này đã nhanh chóng rời đi sau đó.

Đã có 3 người bị bắt và bị cáo buộc hiếp dâm , giết người. Tám nghi phạm còn lại vẫn đang bị truy bắt. Gia đình nạn nhân cho biết họ đã đệ đơn tố cáo tất cả nghi phạm. Điều đáng nói, Cảnh sát Quốc gia Philippines từng tuyên bố vụ việc "đã được giải quyết" trên trang Facebook chính thức, chỉ bắt 3 nghi phạm, nộp đơn khiếu nại tạm thời (vì thiếu bằng chứng) và không làm sáng tỏ thêm về sự ra đi đột ngột của Christine Angelica Dacera.

Hãng hàng không nơi người đẹp làm việc đã miêu tả cô là một nhân viên "xuất sắc và chuyên nghiệp" ẢNH: INSTAGRAM NV

Gia đình Christine Angelica Dacera nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Vụ việc của Christine Angelica Dacera đang gây ra sự phẫn nộ trên khắp các trang mạng xã hội . Cộng đồng mạng kêu gọi cảnh sát nên làm việc có trách nhiệm hơn, bắt giữ và trừng trị những tên tội phạm một cách thích đáng.