Giải mã thành công của phim 'Bạn trai tôi là hồ ly'

Dù chỉ mới đi được nửa chặng đường, Bạn trai tôi là hồ ly đã gây được tiếng vang lớn không những ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Bộ phim đứng đầu với tỉ suất người xem trong độ tuổi từ 20 đến 49 khi so với tất cả các đài truyền hình cáp và các đài truyền hình lớn. Không những thế, nhiều đoạn video ngắn của Bạn trai tôi là hồ ly cũng được đăng tải trên Naver TV và thu về gần 12 triệu lượt xem. Trang Soompi đã chỉ ra 4 điểm chính khiến dự án phim truyền hình mới nhất của Lee Dong Wook thu hút khán giả đa dạng từ độ tuổi thiếu niên cho đến 40 - 50 tuổi.

Trong mắt khán giả, nhân vật hồ ly như được đo ni đóng giày cho Lee Dong Wook. Mặt khác, nhân vật đạo diễn cá tính của Jo Bo Ah khiến người xem phấn khích vì có những hành động cũng như suy nghĩ thú vị so với một nữ chính thường thấy trong phim truyền hình. Là một bán yêu nửa người nửa hồ ly, vai diễn Lee Rang của Kim Bum thường được khán giả gọi là "nhân vật phản diện quyến rũ".

Trước khi Bạn trai tôi là hồ ly chính thức được phát sóng, Lee Dong Wook từng giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng 60% cốt truyện của bộ phim là các tình tiết mang đậm màu sắc lãng mạn khiến người xem càng thêm phấn khích. Đối với những người tuổi 30 luôn coi trọng tình cảm và sự gắn kết của gia đình, Bạn trai tôi là hồ ly như một niềm hạnh phúc nho nhỏ để khán giả có thể tận hưởng vào tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần sau những ngày làm việc bận rộn.

Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ hơn 600 năm trước giữa Lee Yeon và mối tình đầu Ah Eum dễ dàng lấy nước mắt của khán giả. Trong suốt 600 năm, Lee Yeon đã chờ đợi Ah Eum đầu thai và được tiết lộ rằng người thương đã tái sinh thành Nam Ji Ah nhưng lại vấp phải sự tấn công của Đại Mãng Xà khiến kết cục một trong hai phải chết có nguy cơ trở thành hiện thực thêm một lần nữa.

Các biên kịch của Bạn trai tôi là hồ ly thổi hơi thở hiện đại vào câu chuyện thần thoại quen thuộc của nhiều người dân Hàn Quốc, giúp những người xem ở độ tuổi 40 - 50 được trở lại kỷ niệm thời thơ ấu. Đáng chú ý, tập 4 có tỉ suất khán giả là phụ nữ ở độ tuổi 40 đạt 10,9% trên toàn Hàn Quốc. So sánh với câu chuyện họ từng được nghe kể trước đây, khán giả có thể dễ dàng dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cũng như khám phá những chi tiết được thay đổi để phù hợp với thế giới ngày nay. Các tuyến nhân vật như như em gái Diêm Vương - Tal Eui Pa (do Kim Jung Nan thủ vai) hiện đang điều hành Văn phòng Nhập cư Địa phủ, Bok Hye Ja (do Kim Soo Jin thủ vai), "cô dâu ốc sên" trong truyện ngụ ngôn Hàn Quốc, người sở hữu một nhà hàng Hàn Quốc đồng thời cung cấp thông tin về quái vật và linh hồn cho Lee Yeon khơi gợi cho người xem cảm giác thích thú.