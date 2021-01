Giang Hồng Ngọc tiết lộ thời đi hát với cát sê 10.000 đồng

Trong chương trình Ask Us Anything Fortune Teller, nam ca sĩ kiêm diễn viên Kim Hyun Joong tiết lộ bản thân rất sợ hãi mỗi khi điện thoại đổ chuông. Anh bị ám ảnh tiếng chuông điện thoại sau khi vướng scandal với bạn gái cũ.