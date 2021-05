Goo Hye Sun bị 'ném đá' khi mong khán giả tha thứ cho chồng cũ

Ngày 7.5 Goo Hye Sun trở thành tâm điểm của sự chú ý khi chia sẻ bài viết dài lên tài khoản Instagram cho biết cô vừa đệ đơn kiện YouTuber Lee Jin Ho vì đã tung tin đồn thất thiệt. Cụ thể, Lee Jin Ho đăng tải video mới ngày 3.5, trong đó khẳng định rằng văn bản tố Ahn Jae Hyun ngoại tình với một nữ diễn viên trong thời gian Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun còn là vợ chồng chứa thông tin sai lệch và không có giá trị trước tòa. Đáng chú ý, Lee Jin Ho tiết lộ một người bạn của Goo Hye Sun là nhân chứng cho vụ ngoại tình và đã ký vào tài liệu kể trên.

"Kết hôn với kẻ có quy tắc quá bảo thủ nên tôi đã không thể hiểu quan điểm của đối phương (Ahn Jae Hyun) với một tư duy cởi mở hơn. Năm ngoái cũng là thời điểm tôi có những cảm xúc mạnh mẽ khi bị phản bội vì lý do cá nhân. Bây giờ nhìn lại, những hành động hoàn toàn dựa trên cảm xúc của tôi lúc ấy còn đáng xấu hổ hơn sự việc chính. Vì vậy tôi không muốn nhắc lại vụ lùm xùm đó dưới bất kỳ hình thức nào", Goo Hye Sun viết trên Instagram.

Tuy nhiên, ngôi sao 37 tuổi quyết định ra mặt thêm một lần nữa vì không muốn làm bạn mình tổn thương. Trong một chương trình gần đây Goo Hye Sun đã tâm sự rằng cô không có bạn bè là người nổi tiếng và luôn muốn giữ những mối quan hệ thật riêng tư. "Tôi đã bỏ qua mọi chuyện. Tất cả những điều tôi đã trải qua đều giúp tôi trưởng thành hơn. Hãy động viên chồng cũ của tôi trong suốt chặng đường mới của anh ấy. Quá khứ là quá khứ, dù không thể nhưng tôi thật lòng mong rằng tất cả các bạn sẽ đón nhận ngay cả những việc làm sai trái của người đó", nữ diễn viên nhắn nhủ.

Kể từ khi ly hôn vào tháng 7.2020, Ahn Jae Hyun không hề nhắc đến Goo Hye Sun trên mặt báo hay các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Trái lại, sao phim Bác sĩ khát máu lại liên tục đề cập đến chồng cũ. Việc nữ diễn viên tiếp tục "réo" tên Ahn Jae Hyun trong bối cảnh tài tử sinh năm 1987 tái xuất trong chương trình Tân Tây Du Ký (New Journey to The West) bản đặc biệt có tên Spring Camp vào đúng ngày 7.5 càng khiến công chúng có căn cứ tin rằng Goo Hye Sun vẫn muốn kiểm soát cuộc đời Ahn Jae Hyun dù cả hai đã đường ai nấy đi.