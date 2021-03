Goo Hye Sun vẫn sống dựa vào phim ‘Vườn sao băng’ sau 12 năm

Cô nói thêm: “Sau khi quay xong phim Boys over flowers ( Vườn sao băng bản Hàn Quốc ), tôi sống ổn được trong một quãng thời gian dài. Tuy nhiên, giờ đã đến lúc tôi tìm kiếm dự án mới”. Ngay sau đó, MC Park Myung Soo không giấu được sự ngỡ ngàng và tiếp tục thắc mắc: “Có nghĩa là em vẫn đang sống dựa trên cát-sê từ phim Boys over flowers sao?”. Goo Hye Sun trả lời ngắn gọn: “Đúng là vậy”. Điều đáng nói là Boys over flowers đã phát sóng và gây sốt cách đây đến 12 năm.