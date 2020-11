Chồng cũ Goo Hye Sun lộ ảnh gầy gò khiến fan lo lắng

"Em hi vọng anh luôn mạnh mẽ để vượt qua khó khăn", "Ốm quá rồi, đừng bỏ bê bản thân nữa", "Anh sụt bao nhiêu ký vậy?", "Chúng em nhớ anh lắm", "Tôi thực sự mong anh sớm xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với tác phẩm mới"... là những bình luận của cư dân mạng.

Không như vợ cũ, Ahn Jae Hyun bị dư luận xứ Hàn công kích nặng nề sau khi tin tức cặp sao ly hôn nổ ra. Anh né tránh tất cả những câu hỏi liên quan đến Goo Hye Sun và chưa một lần nhắc đến cô. Ahn Jae Hyun cũng xác nhận không tham gia show New journey to the west mùa 8 cũng như không có dự án mới nào sau khi bộ phim Nhân vô thập toàn đóng máy. Trái lại, Goo Hye Sun thường xuyên nhắc đến người từng đầu ấp tay gối với mình bằng những lời lẽ hằn học mỗi khi trả lời phỏng vấn. Cô còn phát hành ca khúc Must I Die, album piano có tên Breath 3, tổ chức triển lãm nghệ thuật dù tuyên bố giải nghệ trước đó.