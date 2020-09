'Nàng Cỏ' Goo Hye Sun bị chỉ trích khi nói về chồng cũ

Những tuyên bố của cô nhanh chóng khiến cư dân mạng Hàn Quốc tức giận bởi trước đây Goo Hye Sun từng khẳng định bản thân sẽ giải nghệ nhưng sau đó lại tham dự sự kiện nghệ thuật, nhận lời chụp ảnh cho các tạp chí như không có gì xảy ra. Bản thân cô cũng khiến khán giả hoang mang với loạt bài đăng mang tính tiêu cực thông qua Instagram, Facebook nhắm đến chồng cũ khiến dư luận càng thêm chỉ trích Ahn Jae Hyun. Trên mạng xã hội xứ sở kim chi, rất nhiều người lên tiếng bênh vực Ahn Jae Hyun, đồng thời chỉ ra rằng nam diễn viên đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì vụ ly hôn. Anh xóa toàn bộ ảnh chụp chung với vợ cũ, né tránh tất cả những câu hỏi liên quan đến Goo Hye Sun và chưa một lần nhắc đến cô. Ahn Jae Hyun cũng xác nhận không tham gia show New journey to the west mùa 8 cũng như không có dự án mới nào sau khi bộ phim Nhân vô thập toàn đóng máy.