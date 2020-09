Goo Hye Sun: ‘Cuộc sống của tôi chẳng thay đổi gì sau ly hôn’

Ngoài ra, sự nghiệp của Ahn Jae Hyun ngày càng có dấu hiệu tụt dốc. Sau bộ phim Love With Flaws (Nhân vô thập toàn) kết thúc vào tháng 1.2020, tài tử 33 tuổi chưa có dự án mới. Anh cũng không tham gia chương trình New journey to the west mùa 8. Ngôi sao Hàn điển trai chưa công khai xuất hiện kể từ khi chính thức ly hôn Goo Hye Sun vào giữa tháng 7 vừa qua.