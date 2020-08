Hari Won không ủng hộ chuyện lấy chồng ngoại quốc

Tham gia chương trình Chị em chúng mình, Hari Won có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề lấy chồng ngoại quốc. Theo kinh nghiệm rút ra từ bản thân, giọng ca Hương đêm bay xa nhận định lấy chồng ngoại quốc sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề không mong muốn. Cô cũng không đồng ý với lối suy nghĩ “sính ngoại” của nhiều phụ nữ Việt Nam cho rằng đàn ông Việt Nam thua kém đàn ông nước ngoài.

Bà xã Trấn Thành sâu sắc đưa ra ví dụ: “Nói đơn giản, người Bắc và người Nam thôi thì nếp sống và phong tục tập quán đã khác nhau rất nhiều rồi huống chi là người nước ngoài”. Bản thân Hari Won đã từng chứng kiến rất nhiều bất cập trong một cuộc hôn nhân không cùng quốc tịch. Nữ ca sĩ có bố người Việt Nam và mẹ là người Hàn Quốc. Vì vậy ngay từ nhỏ, cô đã rút ra được nhiều điều từ sự đổ vỡ của cha mẹ. Đến mức Hari Won phải nhận xét rằng sẽ “rất khủng khiếp” khi người vợ và người chồng không hòa giải được những bất đồng về cách sinh hoạt, phong tục tập quán. Đối với Hari Won, những vấn đề về văn hóa quốc gia tưởng chừng như rất nhỏ nhặt lại có thể là mầm mống cho những cuộc cãi vã nảy lửa.

Hari Won không khuyến khích bạn bè lấy chồng ngoại quốc dù bản thân đang rất hạnh phúc bên cạnh ông xã Trấn Thành Ảnh: FBNV

Ngày chưa kết hôn, Hari Won vẫn thường tự cao do được sinh trưởng trong một gia đình đa văn hóa. Cô nghĩ mình đã rút ra được kinh nghiệm và sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm của cha mẹ. Tuy nhiên khi đã lập gia đình, chính bản thân Hari Won cũng không thể tránh khỏi bất đồng quan điểm với ông xã người Việt Nam. “Vợ chồng mình cũng không thể tránh khỏi những xung đột. Người Hàn như Hari quan niệm rằng khi có chuyện thì không cần nói nhiều mà đối phương vẫn phải tự biết nên làm gì. Trong khi anh Thành luôn góp ý với Hari rằng: Tại sao em có miệng mà lại không nói cho anh biết. Những cái nho nhỏ vậy thôi nhưng mình cứ đụng hoài dẫn đến xung đột”, nữ ca sĩ thổ lộ. Tự nhận bản thân đang rất hạnh phúc bên cạnh Trấn Thành nhưng Hari Won vẫn phản đối chuyện bạn bè, người thân của cô có suy nghĩ muốn lấy chồng người nước ngoài. “Nếu lấy nhau mà lặp lại tình huống như ba mẹ mình thì sẽ rất sợ”, Hari Won nói.

Đồng ý với Hari Won, NSND Lê Khanh cũng đưa ra ví dụ về những trường hợp “vỡ mộng” do lấy chồng ngoại quốc. Phụ nữ Việt Nam dễ bị sốc khi chồng Tây quá “tính toán so đo”, đối xử quá sòng phẳng trong chuyện kinh tế. Hương Giang lại cho rằng thực chất có nhiều người lại đòi hỏi quá nhiều, vừa muốn trải nghiệm cảm giác tình yêu phóng khoáng với người nước ngoài, vừa muốn bạn đời phải biết cách “rút ví” như đàn ông Việt Nam. Hương Giang quan niệm nếu đã yêu một người đàn ông phương Tây thì phải chấp nhận và hiểu cho văn hóa của họ. Và với cô, mọi người nên tự do trải nghiệm vì hạnh phúc hay không chỉ có người trong cuộc mới biết.