Hé lộ cát sê ‘khủng’ của Gal Gadot trong ‘Wonder Woman 1984’

Năm 2017, Gal Gadot gây sốt màn ảnh rộng toàn cầu với “bom tấn” siêu anh hùng Wonder Woman. Đây được xem là một trong những siêu phẩm chuyển thể từ DC Comics thành công nhất mà hãng Warner Bros phát hành cho đến nay với doanh thu 821 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Tuy nhiên, so với doanh số khổng lồ mà tác phẩm đình đám này đem lại, đóa hồng Israel chỉ được trả khoản cát sê vỏn vẹn 300.000 USD (gần 7 tỉ đồng) để đóng vai nữ chính. Con số này từng khiến công chúng không khỏi sửng sốt, phẫn nộ và cho rằng mỹ nhân sinh năm 1985 đã không được trả công xứng đáng.

Thành công vang dội của phần phim đầu tiên khiến Warner Bros đẩy mạnh sản xuất phần tiếp theo mang tên Wonder Woman 1984 và lần nữa mời Gal Gadot vào vai chính. Bên cạnh đó, cô cũng là một trong số nhà những sản xuất của "bom tấn" siêu anh hùng kể trên. Lần này, người đẹp 35 tuổi phần nào đã được trả công xứng đáng với danh tiếng của một ngôi sao điện ảnh toàn cầu. Vanity Fair tiết lộ trong phần 2, nữ diễn viên đình đám được trả khoảng 10 triệu USD (hơn 230 tỉ đồng), khoản thù lao gấp 33 lần so với số tiền cô nhận được khi đóng phần mở màn. Tạp chí danh tiếng này cho biết 10 triệu USD là một con số không hề nhỏ song chúng chưa bằng một nửa so với những gì mà các ngôi sao hành động nam nhận được. Điều này cho thấy sự chênh lệch về thù lao giữa nam và nữ vẫn tồn tại ở Hollywood dù ngành công nghiệp điện ảnh ngày càng hướng đến sự đa dạng sắc tộc và bình đẳng giới.