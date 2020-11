H'Hen Niê thăm nạn nhân vụ sạt lở: Không đi lòng không chịu được

Dù bận rộn với lịch trình tập luyện cho phim mới, Hoa hậu H’Hen Niê vẫn sắp xếp thời gian bay từ Hà Nội ra Quảng Nam để trực tiếp thăm và giúp đỡ các nạn nhân của vụ sạt lở đất tại huyện Nam Trà My. Chuyến đi này cô kết hợp cùng MC Phước Lập và các đơn vị mạnh thường quân, nhà hảo tâm. H’Hen Niê tâm sự, khi nghe về sạt lở đất, bản thân cô cũng như mọi người, ngóng trông từng thông tin cứu nạn. Tuy nhiên, thấy vụ việc nghiêm trọng và có nhiều em nhỏ bị thương, cô muốn trực tiếp đến thăm mọi người. “Lòng dạ tôi cứ bồn chồn không yên. Mỗi lần đọc báo thấy những hình ảnh xót xa, tôi buồn lắm. Nên khi anh Phước Lập nhắn về chuyến đi, tôi đồng ý ngay. Mình không đi là lòng không chịu được”, cô chia sẻ.

Được biết, H'Hen Niê và đoàn đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam thăm hỏi các nạn nhân được cứu trong vụ sạt lở ở Trà Leng, Trà Vân, Trà Mai. Đa số các nạn nhân là người đồng bào Ca Dong. H’Hen Niê đặc biệt xúc động khi biết câu chuyện hai bệnh nhân mất đi người thân sau vụ sạt lở đất. Cô đã dùng số tiền quyên góp được để hỗ trợ các bệnh nhân ở đây, mỗi người 5 triệu đồng.

Người đẹp sinh năm 1992 không khỏi xót xa trước những mất mát của người dân vùng mưa bão Ảnh: NVCC

Đoàn dự định đến thăm xã Trà Leng - nơi có nhiều người thương vong nhất nhưng do công cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra, đoàn đành di chuyển đến xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) trực tiếp thăm hỏi, tặng quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. Do đường xá còn đang trong quá trình dọn dẹp sau lũ nên xe 16 chỗ không thể vào. Cô và đoàn phải đi bộ và xe máy mới có thể tới làng. Người đẹp tâm sự: “Tôi cảm nhận cuộc sống bình thường của họ đã khó khăn nay lại gặp cảnh khốn cùng thì rất mong được sự quan tâm đặc biệt của mọi người khi ghé thăm. Ở Trà Vân, có một gia đình mất cả ba mẹ cùng 2 đứa em, có một mình bạn nhỏ và 2 đứa em khác còn sống. Việc cho các bạn nhỏ đồ dùng học tập hay học bổng rất cần thiết. Tôi rất mong các em tuy mất nơi nương thân nhưng vẫn cố gắng học tập và hy vọng nhận được sự quan tâm của cộng đồng”.

Bày tỏ quan điểm về việc làm từ thiện, H'Hen Niê chia sẻ: "Những lúc thế này, giúp được gì cho cộng đồng thì mình giúp thôi” Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm với Thanh Niên về những ồn ào bị chỉ trích trước đó, H'Hen Niê cho biết cô tâm niệm mình cứ cho đi, chứ đừng nghĩ sẽ nhận lại được gì. Mỹ nhân sinh năm 1992 bày tỏ: “Thiện nguyện xuất phát từ bên trong của mình, nên mình cứ làm thôi, còn những lời bàn tán xung quanh, tôi xin phép không bình luận, vì mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Tôi nhớ khi biết thông tin vụ sạt lở đất ở Nam Trà My, cảm xúc đầu tiên của tôi là đau xót. Nhìn hình ảnh tang thương, tôi không kìm lòng được. Nhất là những đứa trẻ mất đi người thân, mình là người lớn nếu rơi vào hoàn cảnh đó còn chịu không được, huống chi các em chỉ vừa chớm vào đời. Vì vậy, khi anh Phước Lập kể tôi nghe dự định đi tới thăm các nạn nhân, tôi đồng ý kết hợp ngay. Mình là người dân của đất nước Việt Nam mà, những lúc thế này, giúp được gì cho cộng đồng thì mình giúp thôi”.

Nói về việc nhiều nghệ sĩ bị chỉ trích khi đi làm từ thiện , Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, đối với một vấn đề, khi chúng ta nhìn vào bằng góc nhìn tích cực thì nó sẽ tích cực, còn nhìn bằng góc nhìn tiêu cực thì dù người đó có làm từ thiện bao nhiêu, giúp được bao nhiêu người cũng không thể làm hài lòng được. Nên chăng trong những lúc khó khăn thế này, nên sẻ chia yêu thương và đoàn kết với nhau, hơn là chỉ trích”.

Được biết vì còn công việc nên H’Hen Niê đành sớm khép lại chuyến đi. Tuy nhiên, quà và tiền mặt sẽ tiếp tục được đoàn gửi đến người dân. Cô không quên dặn các đoàn thiện nguyện sau nếu đến đây thì phải lưu ý cẩn thận, nhiều nơi còn sạt lở, đường đi khó khăn và nên nghe theo sự hướng dẫn của cơ quan chính quyền địa phương.