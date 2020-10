Hiệu ứng khó tin đến từ 'Keeping Up With the Kardashians'

Có thể nói Keeping Up With the Kardashians đã thay đổi nhiều thứ ở thế giới phương Tây từ khi được được phát sóng lần đầu vào năm 2007. Trong vòng nhiều năm công chiếu, những người phụ nữ của gia đình Kardashian - Jenner lần lượt trở thành người nổi tiếng và có ảnh hưởng bậc nhất thế giới. Hiệu ứng của show tác động lên nhiều thứ một cách khó tin và dù có lúc hay lúc dở, nhưng khi nó chấm dứt, khoảng trống hụt hẫng chương trình để lại là có thật, và đó cũng là một thứ kỳ tích mà Keeping Up With the Kardashians đã tạo được.

Kim Kardashian phát biểu ở Nhà trắng năm 2019 Ảnh: Getty Images

Định hình khái niệm "nổi tiếng dù không làm gì cả"

Ngay từ những mùa đầu tiên, một khái niệm đã được Keeping Up With the Kardashians thể hiện rất sớm: Những gia đình giàu có bình thường vẫn có thể nổi tiếng dù không làm gì cả cho lĩnh vực văn hóa, giải trí, nghệ thuật . Họ chỉ cần diễn thực cuộc sống của mình theo kịch bản trước ống kính ghi hình cho khán giả toàn thế giới hóng chờ để thưởng thức từng tập phim.

Thực tế là, chỉ sau 7 năm phát sóng, vợ chồng Kim - West đã lên bìa tạp chí thời trang danh tiếng Vogue. Vài năm kế tiếp, Kylie, gái út trong nhà đạt danh xưng nữ tỉ phú khởi nghiệp trẻ nhất. Tất cả các thành viên khác đều lần lượt thành chủ sở hữu của những ngôi nhà trị giá hàng triệu USD, được hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, và là các bà trùm giàu có trong các dự án kinh doanh. Qua show truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, việc "nổi tiếng dù không làm gì cả" hoàn toàn có khả năng xảy ra với bất kỳ gia đình nào và con số ấy đang được nhân lên mỗi ngày.

Xây dựng đế chế đa thương hiệu

Hiệu ứng kinh doanh thành công của show nhà Kardashian đã đi theo chuỗi. Đầu tiên là hàng loạt cửa hàng trang phục Dash ra đời. Sau đó xuất hiện các bộ sưu tập làm đẹp mang thương hiệu Kylie Cosmetics. Kế tiếp là sự tung hoành của trò chơi điện tử ăn khách Kim Kardashian: Hollywood. Đó là chưa kể đến các dòng quần áo từ Skims, Good American, Kendall + Kylie dành cho giới tiêu dùng nhỏ tuổi đến các mặt hàng ăn mặc tiết kiệm Kardashian Kollection được Sears bày bán. Kendall và Kylie còn kinh doanh cả những thứ linh tinh khác như tủ sách khoa học viễn tưởng, thẻ tín dụng trả trước và bắt tay hợp tác với vô số thương hiệu.

Chuyện người nổi tiếng và có ảnh hưởng tạo ra các sản phẩm mang tên họ không có gì là lạ, nhưng cái khác ở nhà Kardashian là họ quảng bá các thương hiệu nói trên bằng cách đan xen chúng vào những thay đổi cuộc sống và cao trào xung đột công khai giữa các cá nhân trong chương trình, khiến các dòng sản phẩm trở nên gần gũi, mang tính cách gia đình và hút khách. Giờ đây, cho dù có khai tử Keeping Up With the Kardashians, nhờ đã tiếp cận được những người từng theo dõi mình trên mạng xã hội, nhà Kardashian đã đủ quyền lực tự bán các mặt hàng để kiếm tiền triệu, tiền tỉ, không cần nhờ đến show truyền hình nữa.

Thiết lập các tiêu chuẩn mới về nhan sắc

Với Keeping Up With the Kardashians, câu hỏi chị em nhà Kardashian đã đụng dao kéo thẩm mỹ chưa dường như là thừa. Qua diễn biến từng mùa của show, phương pháp can thiệp bằng dao mổ đã quá cổ điển, cũ kỹ và thô thiển, bởi dòng họ nhà Kim đang truyền đạt sự thay đổi mới về cách "trùng tu" nhan sắc. Phòng phẫu thuật bị loại bỏ, thay vào đó là nhờ bộ lọc hình ảnh của công cụ Instagram, sử dụng chất làm đầy da, bột tạo đường viền và những bài tập thể hình squat. Lời khẳng định nghe như vừa bỡn cợt vừa cường điệu, nhưng lại là một cuộc cách mạng mới cho chuẩn làm đẹp với các dịch vụ spa, cách chụp ảnh selfie, sản phẩm dưỡng môi cùng quần áo định hình. Các phụ nữ gia đình Kim đã dùng chương trình để rao bán vẻ ngoài cơ thể được chỉnh sửa theo cách mới ấy cho người tiêu dùng tiếp cận.

Kanye West tham gia Keeping Up With the Kardashians năm 2012 Ảnh: chụp màn hình

Dạng truyền hình thực tế chính thức được định hình

Đến thời điểm này, ai cũng đã biết tỏng những gì người ta thấy trên các show truyền hình thực tế là không có thật. Nhưng phải nhờ đến khi Keeping Up With The Kardashians công chiếu vào năm 2007, nét ảo ấy mới hiện rõ đường nét hơn một chút. Đó chính là khoảng thời gian mà các chương trình nổi tiếng như Laguna Beach và The Hills bị soi kỹ xem có phải là kịch bản hay không. Tuy nhiên lúc xem gia đình Kardashian chia sẻ những khoảnh khắc tồi tệ nhất của nhà họ như các sự cố lừa lọc, băng sex, cướp bóc, và cả các điều tốt nhất diễn ra như đám cưới, sinh con, tạo dựng thương hiệu... khán giả mới hiểu dần về ly cocktail thật-giả được pha khéo léo đến mức nào. Phần giả là ở trên truyền hình, mọi người không thể xem miễn phí. Còn phần thực của cuộc đời họ được bộc lộ qua mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, ai cũng biết được mà không phải trả tiền.

Keeping Up With the Kardashians đã tạo ra mẫu phụ nữ môi giới quyền lực

Thuật ngữ “Nhà môi giới quyền lực” (Power Broker) chỉ các cá nhân có khả năng tác động đến quyết định của hai bên đối tác thông qua mối quan hệ cá nhân mang tính chuyên nghiệp về kỹ năng lành nghề của một tay môi giới. Vào năm 2019, khi nghe Kim Kardashian West tuyên bố cô sẽ theo học để lấy bằng luật chẳng ai tin, bởi ngay cả tốt nghiệp đại học cô ta cũng chưa từng. Thế nhưng sự thực Kim nay đang cố gắng theo đuổi 4 năm ngành này để sẽ ra trường vào năm 2022 với mục đích "chiến đấu" vì sự công bằng cho xã hội.

Năm trước, chính Kim đã đến Nhà Trắng để “thương lượng” với Tổng thống Mỹ Donald Trump xin khoan hồng cho Alice Marie Johnson, một bà cố ngoại đã 60 tuổi ngồi tù 20 năm vì bản án chung thân cho tội trạng liên quan đến ma túy nhưng không mang tính chất bạo lực. Sau cuộc gặp ấy, bà đã được thả tự do. Trong vài năm qua, Kim cũng đã gọi điện cho các chính trị gia, viết thư ủng hộ những người đệ đơn xin khoan hồng và tự tay chi trả phí pháp lý cho họ. Cô còn định dựng một bộ phim tài liệu về những kẻ phạm tội bị giam giữ đang tìm kiếm cơ hội thứ hai cho cuộc đời. Từng ấy thứ làm nên Kim Kardashian, một nhà môi giới quyền lực là nhờ đâu, nếu không từ hiệu ứng của Keeping Up With the Kardashians?

Nhờ show diễn, các nhân vật phụ lên ngôi

Chứng kiến những gì nhà Kardashian đã làm được trong suốt 14 năm dài trên truyền hình, người ta hiểu nằm sự nổi tiếng như một nguồn tài nguyên vô tận có thể được khai thác bởi bất kỳ ai biết cách sử dụng máy quay. Kim bắt đầu trở thành ngôi sao vào đầu những năm 2000 với tư cách là bạn và trợ lý cho cô gái tiệc tùng Paris Hilton. Đội bạn thân hoặc những ai có mối dây liên đới với các phụ nữ nhà Kim dần dần cũng nổi tiếng nhờ ăn theo show diễn. Mặc dù nhiều người trong số này đã có chút tiếng tăm ngay từ trước khi trở thành khách mời trong chương trình, nhưng xem ra bất kỳ ai bước vào ánh đèn sân khấu của Kardashian đều được trao cho bệ phóng của cuộc đời, dễ dàng tỏa ra thứ hào quang lấp lánh của các sao.