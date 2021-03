Hit của Tiêu Chiến lọt top 10 đĩa đơn bán chạy nhất toàn cầu 2020

Hôm 9.3, Hiệp hội Ghi âm Quốc tế công bố 10 đĩa đơn bán chạy nhất năm 2020. Kết quả của bảng xếp hạng này dựa trên lượt tải xuống, lượt phát trực tuyến trên các nền tảng nghe nhạc có trả phí và qua những dịch vụ hỗ trợ quảng cáo. Sau khi tổng kết, đĩa đơn Blinding Lights của The Weeknd đã giành được hạng nhất với 2,72 tỉ lượt tiêu thụ trên toàn cầu.

Đáng chú ý, Tiêu Chiến với đĩa đơn Made to Love (Spotlight, tựa Việt: Điểm sáng) xuất hiện ở vị trí thứ 7 cùng 1,48 tỉ lượt tải và nghe. Anh chính thức trở thành nam ca sĩ đầu tiên của Trung Quốc có mặt trong top 10 đĩa đơn bán chạy nhất thế giới của Hiệp hội Ghi âm Quốc tế kể từ khi đơn vị này thành lập vào năm 1933. Đây cũng là thành tích mà hiếm có sao Hoa ngữ nói riêng và sao châu Á nói chung đạt được. Truyền thông nước ngoài cũng rất ấn tượng với thành tích mới nhất của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến và Made to Love lập kỷ lục khủng trong và ngoài nước ẢNH: WEIBO NV

Trước đó, Made to Love đã lập kỷ lục Guinness thế giới hạng mục Single Trung Quốc bán chạy nhất trong 24 giờ đầu tiên. Đĩa đơn này liên tục lập công khi phá hàng loạt kỷ lục về lượt tải/nghe trên các nền tảng âm nhạc đất nước đông dân nhất hành tinh. Ngoài ra, tại Trung Quốc, Made to Love còn là đĩa đơn bán chạy nhất năm 2020 trên QQ Music, Kugou Music…

Người hâm mộ đang rất phấn khích trước thành tích mới nhất của Tiêu Chiến và Made to Love. Được biết, ngày 25.4 năm ngoái, Tiêu Chiến đột ngột phát hành Điểm sáng trên các trang nghe nhạc lớn ở Trung Quốc. Bìa single này cũng do chính anh thiết kế. Lúc bấy giờ, Made to Love ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của fan và công chúng đất nước đông dân nhất hành tinh. Trên các phương tiện truyền thông, hashtag Made to Love và chủ đề xoay quanh sản phẩm âm nhạc này đều được bàn luận sôi nổi. Tính đến nay, Made to Love đã bán được 152 triệu nhân dân tệ (cỡ 540 tỉ đồng).

BTS là sao Hàn duy nhất có trong danh sách ẢNH: FB NV

Đặc biệt, thời điểm Made to Love ra mắt và gây sốt, Tiêu Chiến vẫn đang bị “vùi dập” vì scandal fan tấn công hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter hồi cuối tháng 2.2020. Do đó, việc Made to Love ra mắt có ý nghĩa rất lớn đối với sao phim Đấu la đại lục , cho thấy anh vẫn quyết tâm làm việc bất chấp làn sóng phẫn nộ từ anti fan.

Ngoài Made to Love của Tiêu Chiến, các thứ hạng còn lại trong 10 đĩa đơn bán chạy nhất năm 2020 của Hiệp hội Ghi âm Quốc tế (IFPI) lần lượt gồm: Blinding Lights - The Weeknd (hạng 1), Dance Monkey - Tones and I (2), The Box - Roddy Ricch (3), Roses - Saint Jhn (4), Don't Start Now - Dua Lipa (5), Life Is Good - Future (feat. Drake) (6), Rockstar - DaBaby (feat. Roddy Ricch) (8), Bad Guy - Billie Eilish (9) và Dynamite - BTS (10).