Hồ Trung Dũng kể ký ức thanh xuân với chuỗi 20 MV

Nối tiếp sự thành công của The Songbook 1, Hồ Trung Dũng cho ra mắt The Songbook 2 với chuỗi 20 MV bao gồm 20 bài hát gắn liền với những kỷ niệm của chính nam ca sĩ. Tất cả các bài hát đều được tinh lọc từ những ký ức đẹp nhất từ ngày bé thơ cho đến lúc trưởng thành của anh. 20 MV sẽ được công chiếu liên tục suốt 20 tuần trên kênh YouTube Hồ Trung Dũng vào lúc 20 giờ tối thứ 7 hàng tuần.

MV ca khúc Can't help falling in love with you ra mắt tối 12.12 chính là phát pháo khai màn đầu tiên cho dự án tâm huyết của Hồ Trung Dũng. Nói về lý do chọn ca khúc này để bắt đầu, Hồ Trung Dũng bộc bạch: “Có một bài hát mà đối với Dũng đó là bài hát của những người yêu nhau. Một lần trong đêm diễn riêng, có một khán giả nữ đã dẫn người yêu là người nước ngoài đến xem. Cô ấy vừa nghe, vừa hát theo và dựa đầu vào vai chàng trai đó và Dũng cảm nhận được sự hạnh phúc của họ. Dũng nhận ra rằng âm nhạc có thể gắn kết con người, dẫn dắt những tâm hồn đồng điệu, làm người ta yêu thương nhau hơn. Và theo một cách nào đó, Dũng được trở thành một phần trong câu chuyện tình yêu hạnh phúc của những người khác thông qua tiếng hát và âm nhạc của mình”.

Nếu The Songbook 1 là chuỗi nhạc xưa ghi dấu 10 năm ca hát của Hồ Trung Dũng thì The Songbook 2 sẽ là nơi anh chia sẻ những kỷ niệm đẹp của mình cùng khán giả bằng âm nhạc. Những bài hát nhạc Việt lẫn nhạc Anh vang bóng một thời như Ly rượu mừng, Khi cô đơn anh gọi tên em, Phai dấu cuộc tình hay Dancing queen, The winner takes it all... chắc chắn sẽ làm khơi dậy một miền ký ức đẹp đẽ trong lòng khán thính giả, đặc biệt đối với những ai thuộc thế hệ 8X như Hồ Trung Dũng.