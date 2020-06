Hoa hậu Colombia phải cưa chân vì biến chứng phẫu thuật

Theo lời Daniella Álvarez, cách đây ít lâu, nàng hậu sinh năm 1988 phát hiện có một khối u bất thường trong bụng. Điều này khiến cô phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ mối hiểm họa từ nó. Tuy nhiên, quyết định này lại mở ra một mối hiểm họa khác cho người đẹp 32 tuổi. Sau nhiều lần trải qua phẫu thuật loạt bỏ khối u, cựu nữ hoàng sắc đẹp bất ngờ đối mặt với tình trạng thiếu máu cục bộ từ rốn đến chân do gặp biến chứng ở động mạch. Trước tình hình này, cô phải thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng để cắt bỏ chân trái.

Xuất hiện trong video dài 4 phút trên trang Instagram, Daniella Álvarez thông báo đến người hâm mộ: “Đây là quyết định của riêng tôi khi phải đấu tranh lựa chọn giữa việc giữ lại một chân bị liệt hay cắt bỏ nó và lắp chân giả. Tôi biết những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua và sống tốt”.

Người đẹp cũng trấn an mọi người rằng chân giả vẫn sẽ giúp cô tham gia nhiều hoạt động như chạy, nhảy, đi xe đạp hay bơi lội. “Tôi đã phải trải qua những khoảnh khắc thực sự khó khăn, chịu đựng những cơn đau đớn nhất mà bạn có thể tưởng tượng và tôi chỉ còn một bước nữa. Ngày tháng khó khăn sắp đến nhưng tôi tin chắc rằng những điều tuyệt vời nhất đời mình cũng đang đến. Xin hãy cầu nguyện cùng tôi”, nữ MC xinh đẹp bộc bạch.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị cho mình suốt thời gian qua đồng thời tiết lộ bản thân đã sẵn sàng tinh thần cho cuộc phẫu thuật cưa chân trái. Mỹ nhân 8X gửi lời tri ân đến bạn bè, người thân, người hâm mộ vì đã luôn ở bên chăm sóc, động viên và cổ vũ tinh thần mình. Daniella Álvarez vẫn giữ thái độ lạc quan, tràn đầy hi vọng khi nhắc đến chuyện sắp phải vĩnh viễn mất đi một chân thật.

“Điều kỳ diệu là tôi vẫn còn sống, vẫn có thể thể ở đây hôm nay để chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn”, Hoa hậu Colombia 2011 nói tiếp. Video của mỹ nhân 32 tuổi đến nay đã thu hút hơn 4,6 triệu lượt xem. Bên dưới mục bình luận, nhiều người thán phục tinh thần mạnh mẽ của người đẹp và mong cô sẽ sống khỏe mạnh, hạnh phúc trong tương lai.

Tinh thần lạc quan trước nỗi đau của Daniella Álvarez khiến nhiều người khâm phục. Claudia López, thị trưởng thành phố Bogotá , dành lời khen ngợi cho cựu nữ hoàng sắc đẹp vì cô đã chia sẻ câu chuyện của mình với sự ngọt ngào, can đảm và hi vọng. “Cô ấy cho chúng ta thấy rằng, miễn là có thể sống, mọi thứ khác đều có thể khắc phục. Daniella thân mến, cảm ơn bạn đã nhắc nhở chúng tôi rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn sẽ có ánh sáng của hi vọng”, nhà lãnh đạo này bày tỏ trên Twitter.